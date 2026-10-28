ČUDO KAO IZ NAJLEPŠIH BAJKI! Šampion Premijer lige doživeo jedan od najšokantnijih poraza u novijoj istoriji! Evo ko su novi heroji
Arsenal je potpuno neočekivano završio ovosezonsko takmičenje u Liga kupu pošto je u osmini finala izgubio od Flitvuda kao gost.
Domaćin je golom Lupaloa imao prednost na poluvremenu, a Viktor Đokereš je u 50. minutu doneo izjednačenje "topdžijama".
Rezultat na kraju utakmice je bio 1:1, a nakon toga je usledila penal serija.
Za Flitvud su redom pogađali Kohlan, Nil, Dejvis, Kenon i Houhi, dok su za Arsenal pogodili Odegard, Haverc i Đokereš, a onda je u četvrtoj seriji Džej Linč, golman Flitvuda odbranio udarac sa bele tačke Brunu Gimaraešu.
Pogodak domaćina u petoj seriji doneo je veliko slavlje.
Arsenal, kao šampion Premijer lige, bio je ogroman favorit na ovoj utakmici, što jasno pokazuju i kvote pre početka. Kvota za pobedu ekipe iz Londona, odnosno "dvojka" bila je 1.08...
Pogledajte penal seriju sa utakmice Flitvud - Arsenal:
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