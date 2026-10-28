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Fudbalski klub Espanjol smenio je dosadašnjeg trenera Manola Gonzalesa, nakon što je taj tim u prvom kolu Kupa kralja izgubio od četvrtoligaša.

Ovaj 47-godišnji stručnjak već je bio pod pritiskom jer je Espanjol sezonu započeo sa šest poraza u deset prvenstvenih utakmica, zbog čega se našao na 18. poziciji u Primeri.

Poraz u utorak od Sestao Rivera sa 4:3 posle produžetka bio je "kap koja je prelila čašu".

1/4 Vidi galeriju Manolo Gonzales Foto: Gonzalez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Espanjol je odlučio da završi mandat Manola Gonzalesa na mestu trenera kluba. Dve strane se rastaju nakon više od tri sezone i 107 zvaničnih utakmica tokom kojih je vodio prvi tim, period u kojem je ostavio lični i profesionalni trag, kako na terenu, tako i u svakodnevnom radu ekipe", naveo je sinoć Espanjol u saopštenju.

Gonzales je preuzeo Espanjol u martu 2024. godine i odmah ga odveo do plasmana u najviši rang španskog fudbala.

Njegova zamena još nije imenovana. Espanjol narednu utakmicu igra u petak na gostovanju protiv Viljareala.

Kurir Sport / Beta

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