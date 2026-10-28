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FK Crvena zvezda i Rade Krunić ljubav na obostrano zadovoljstvo, trebalo bi da bude nastavljena.

Menadžment Crvene zvezde spremio je novi dvogodišnji ugovor za Radeta Krunića!

Rade Krunić na beogradskom aerodromu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Pun pogodak

Rade Krunić (33) stigao je u Crvenu zvezdu u septembru 2024. godine iz Fenerbahčea i pokazao se kao pun pogodak uprave kluba. Za dve godine igranja na Marakani Rade Krunić ostavio je veliki trag i u protekle dve sezone bio važan šraf u mašineriji Zvezde kada su pitanju domaći trofeji, ali i evropske utakmice.

Činjenica da je bio ključni igrač u postavkama trojice trenera Vladana Milojevića, Dejana Stankovića i Alberta Rijere dovoljno govori, posebno o njegovoj fudbalskoj pismenosti i inteligenciji.

Rade Krunić na utakmici Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Odigrao 100 utakmica

U Crvenoj zvezdi imaju dugoročan plan za Radeta Krunića, odnosno da posle dvogodišnje saradnje on sam izabere, da li hoće još da igra, ili da izabere mesto u klubu. Trenutno, igrač rođen u Republici Srpskoj nema samo ulogu važnog igrača, već i važnu poziciju "senatora" u svlačionici, odnosno mentora mladim igračima.

Koliko je to važno najbolje pokazuje slučaj talentovanog Mateja Gaštarova, koji uz Radeta Krunića na terenu deluje daleko bolje, nego kada nekadašnji igrač Milana nije pored njega. Iskusni fudbaler obeležio je protiv Kopenhagena svoj 100. meč u dresu Crvene zvezde, kao vredan jubilej.

- Nije malo odigrati 100 utakmica za dve godine, jako mi je drago zbog toga. Period adaptacije iskreno nije mi bio težak, pričamo istim jezikom, to je moj klub, znao sam dosta igrača ovde. Nije moj klub u smislu, nikad nisam bio pre toga u Crvenoj zvezdi, ali je moj klub, omiljeni klub i klub za koji navijam, tako da sam znao bukvalno čitavu istoriju i sve o Crvenoj zvezdi, sem eto tog terena gde gde još nisam zaigrao - rekao je Rade Krunić za Zvezda TV i dodao:

- Naravno da mi je bilo malo teže s obzirom na ligu. Imao sam dosta turbulencija u tom periodu, s obzirom da sam bukvalno u godinu dana promenio tri kluba, iako pre toga u devet godina sam promenio samo jedan. Tako da sigurno da mi nije bilo lako, ali opet vremenom sam naravno postajao bolji, smireniji i dosta su mi u tome pomogli moj stručni štab i moji saigrači.

1/10 Vidi galeriju Rade Krunić Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Čeka se gol u derbiju

Pričao je Rade i o omiljenoj utakmici.

- Možda eto taj Leh gde sam dao dva gola, naravno da je to specifična utakmica za mene jer ne dajem mnogo golova generalno, pa je onako, hajde da kažeš, posebna. S obzirom da na kraju iz tih kvalifikacija nismo ispunili naš cilj, a to je odlazak u Ligu šampiona, onda mi i nije toliko značajna za mene.

- Bio je Štutgart, istorijska pobeda i istorijski rezultat za Crvenu zvezdu, pobediti jednu takvu ekipu, jednu od najboljih ekipa u Nemačkoj sa 5:1 nije lako i mislim da će to nekako ostati upisano negde u u istoriji Crvene zvezde i sigurno da je to možda jedna od omiljenih pobeda. Bilo ih je mnogo, neke se brzo zaborave i onda ne bih da ih spominjem.

Kao i o golovima u crveno-belom dresu.

- Još nisam gol postigao na derbiju, taj bi sigurno bio najdraži, ali je to Štutgart. Mislim, to je gol u Evropi. Ne mogu isto da cenim i vrednujem golove koje damo u prvenstvu, na primer za 3:0 kada "lako pobedimo", i gol koji je naravno u Ligi šampiona, koji je bitan za ekipu, koji donosi rezultatsku prednost. Sigurno eto nek nek bude taj gol protiv Štutgarta.

Rade Krunić i Timi Maks Elšnik na utakmici Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport/2024 Pedja Milosavljevic/Starsport ©

Zvezdini senatori

Govorio je i o fudbalerima Crvene zvezde sa kojima se najbolje razume na terenu i van njega.

- Najbolju konekciju bez sumnje sa Elšnikom. Od kad sam ja tu i on je tu, moj partner pored mene. Imali smo sjajnih i prelepih trenutaka, naravno i onih loših i tužnih, ali mislim uvek smo onako bili bili jedan uz drugog i stvarno u mnogo različitih formacija, različitih utakmica, uvek smo on i ja bili ti koji su koji su nosili sredinu, evo već je tako skoro dve i po godine. I stvarno sam srećan i zbog njega što igra sada u ovakvoj formi i srećan sam što mogu i dalje da nastavim da delim svlačionicu sa njim.

- Majstori? Sad je teško to, meni su Sale Katai i Mića Ivanić u istom košu, iskreno. A sada, ako me pitaš baš majstor, rekao bih Sale, jer Sale je onaj igrač poteza i mislim da na na ovim terenima poslednjih koliko godina verovatno nije viđen takav majstor. Morao bih njega da izdvojim, da se niko ne naljuti od ostalih, ali ako pričamo baš o majstorstvu bez sumnje u tom segmentu je on najbolji.

Rade Krunić, Aleksandar Katai i Mirko Ivanić na košarkaškoj utakmici Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Poruka navijačima

Za kraj, poslao je emotivnu poruku pristalicama crveno-belih.

- Bio sam medijski možda malo osporavan, što je normalno u fudbalu, ali od navijača sam uvek osećao ogromnu podršku. Oni cene to što sam spreman da poginem za tim, čak i onda kada ne pružim najbolju partiju. Svaki navijač na svetu najviše vrednuje kada vidi koliko neko poštuje i voli klub. Na kraju krajeva, ja sam pre svega zvezdaš kao i oni, a to što sam na terenu samo mi stvara još veću obavezu - objasnio je Rade Krunić.