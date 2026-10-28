Dirk Kajt seo je na klupu Fenera...
Fudbal
IZNENAĐENJE IZ TURSKE! Legendarni Holanđanin imenovan za privremenog trenera Fenerbahčea!
Slušaj vest
Fudbalski klub Fenerbahče imenovao je danas Holanđanina Dirka Kajta za privremenog trenera.
"Nakon ostavke Ismaila Kartala, naš klub je imenovao Dirka Kajta za privremenog trenera prvog tima, dok ne bude određen novi šef stručnog štaba", navodi se u kratkom saopštenju turskog kluba.
Dirk Kajt Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia
Vidi galeriju
Kartal je juče podneo ostavku, posle poraza tog tima od velikog rivala Galatasaraja (1:2).
Fenerbahče je, posle devet odigranih kola, peti na tabeli turskog prvenstva sa 16 bodova, odnosno ima šest manje od prvoplasiranog Galatasaraja.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši