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Fudbalski klub Fenerbahče imenovao je danas Holanđanina Dirka Kajta za privremenog trenera.

"Nakon ostavke Ismaila Kartala, naš klub je imenovao Dirka Kajta za privremenog trenera prvog tima, dok ne bude određen novi šef stručnog štaba", navodi se u kratkom saopštenju turskog kluba.

Dirk Kajt Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Kartal je juče podneo ostavku, posle poraza tog tima od velikog rivala Galatasaraja (1:2).

Fenerbahče je, posle devet odigranih kola, peti na tabeli turskog prvenstva sa 16 bodova, odnosno ima šest manje od prvoplasiranog Galatasaraja.

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir