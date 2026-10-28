Slušaj vest

Francuz je napravio ozbiljnu pometnju kada je u jednom intervjuu odgovorio na pitanje koja mu je omiljena šala na njegov račun.

Kilijan Mbape je naljutio svoje fanove u Kini, a čak je izgubio sponzore iz te države, a državna televizija je zabranila prenose utakmica španske La Lige.

Ujedno je napadač napravio problem svom klubu. Real Madrid, kao i svuda, u Aziji ima veliku bazu navijača, a posebno u Kini, pa je brzonogi fudbaler napravio direktnu štetu klubu, a ne samo sebi.

"Fudbalski klub Real Madrid želi da uputi izvinjenje kineskom narodu zbog neprijatnosti koje su mogle da izazovu nedavne izjave našeg igrača Kilijana Embapea. Naš klub gaji duboko poštovanje prema Kini, njenoj istoriji, kulturi i građanima, kao i prema milionima kineskih navijača koji osećaju naklonost prema Real Madridu i dive mu se. Klub se pridružuje javnom izvinjenju koje je uputio Kilijan Embape, a u kojem je sam igrač izrazio kajanje zbog svojih reči i ponovo istakao svoje poštovanje prema kineskom narodu. Real Madrid ponovo potvrđuje svoju posvećenost vrednostima poštovanja i međusobnog razumevanja među kulturama, te izražava želju da nastavi da jača veze prijateljstva i naklonosti koje ga povezuju sa Kinom i njenim građanima", naveo je "kraljevski klub" u saopštenju.

Kako se Mbape izvinio?

Francuz se javnosti obratio saopštenjem koje je objavio na društvenim mrežama dan nakon što je završio na drugom mestu u trci za Zlatnu loptu iza Harija Kejna.

"Tokom nedavnog intervjua reagova sam na sliku, montažu s mojim likom. Moj komentar je bio nepromišljen i sada razumem da je povredio mnoge ljude u Kini i u kineskim zajednicama širom sveta. Izvinjavam se svima koje su moje reči uznemirile. To apsolutno nije bila moja namera. Imam duboko poštovanje prema kineskom narodu i njegovoj istoriji. Iskreno mi je žao", poručio je Kilijan Mbape.

Njegova objava na društvenoj mreži "X" je u kratkom periodu skupila blizu 200.000 "sviđanja", preko 9.000 komentara i više od 19.000 ponovnih objava.

Jedna šala pokrenula lavinu

Sve je počelo razgovorom o internet mimovima u emisiji "The Bridge". Mbape je govorio o montažama u kojima se njegovo lice postavlja preko likova istorijskih ličnosti, uključujući autoritarne vođe.

U snimku koji se proširio internetom, francuski fudbaler govori o mimovima sa likom čoveka za kojeg misli da je kineski diktator. Nakon toga prikazana je montaža na kojoj je njegovo lice postavljeno preko tela Mao Cedunga.

U Kini je ova šala izazvala ogromno nezadovoljstvo. Mao Cedung, osnivač Narodne Republike Kine, preminuo je 1976. godine, ali i dalje zauzima izuzetno osetljivo mesto u političkom i istorijskom kontekstu zemlje.

Tri kompanije okrenule leđa zvezdi Reala

"Dongpeng", veliki proizvođač pića, saopštio je da odmah prekida sve oblike saradnje sa Mbapeom i poručio da ima politiku nulte tolerancije prema ponašanju koje vređa nacionalna osećanja.

Sličnu odluku donela je i "Mengniu", jedan od najvećih kineskih proizvođača mlečnih proizvoda. Ubrzo se pridružio i proizvođač sira "Milkground".

Tako se priča o jednom snimku pretvorila u ozbiljan udarac za komercijalni imidž jednog od najpoznatijih fudbalera na planeti.

1/5 Vidi galeriju Kilijan Mbape kao zaštitno lice kineskog brenda Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, LIU JUNFENG / Newscom / Profimedia

Koliko novca Mbape može da izgubi?

Upravo je to pitanje koje sada najviše zanima javnost. Mbape je jedna od najvećih globalnih sportskih zvezda, a saradnje sa kompanijama iz Kine predstavljaju važan deo njegovog marketinškog potencijala.

Međutim, iznosi ugovora sa Dongpengom, Mengniuom i Milkgroundom nisu javno potvrđeni u dostupnim izveštajima. Zbog toga se za sada ne može pouzdano reći koliko novca francuski fudbaler gubi, niti da li će kompanije tražiti dodatne finansijske posledice na osnovu ugovornih klauzula.

Ono što jeste poznato jeste da je Dongpeng koristio Mbapeov lik u reklamama za svoje napitke, uključujući promotivne materijale namenjene kineskom tržištu tokom Svetskog prvenstva. Prekid saradnje zato ne znači samo gubitak novca od ugovora već i uklanjanje njegove marketinške prisutnosti u zemlji sa ogromnim brojem fudbalskih navijača.

Dodatni udarac stigao je sa televizijskog tržišta. Prema pisanju španskog lista "El Pais", kineska državna televizija CCTV obustavila je prenose španske lige i povukla određene reklame i promotivne snimke povezane sa Mbapeom. To bi moglo da proširi posledice čitave afere, iako nije potvrđeno da će se sve te mere dugoročno zadržati.

Slučaj je izazvao burne reakcije na kineskim društvenim mrežama, gde je vest o prekidu saradnje sa "Dongpengom" postala jedna od najzapaženijih tema. Pojedini korisnici zahtevali su uklanjanje Mbapeovog lika sa ambalaže proizvoda, dok su drugi smatrali da je fudbaler prešao granicu.

Reagovao je i portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun, poručivši da će izjave i postupci koji vređaju osećanja kineskog naroda naići na protivljenje.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: YOAN VALAT/EPA, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA, ADAM RICHINS/EPA

Za Mbapea, koji je u Kini uživao veliku popularnost, ovo predstavlja ozbiljan reputacioni problem. Afera je pokazala koliko brzo šala koja se u jednom kontekstu doživljava kao bezazlena može da preraste u međunarodni skandal kada dotakne politički i istorijski osetljive teme.

Francuski napadač sada se suočava sa pitanjem koje prevazilazi fudbal: koliko će ga ova kontroverza koštati i da li će se posledice zaustaviti na tri kineska poslovna partnera?

Jedno je sigurno - umesto da se priča o njegovoj borbi za Zlatnu loptu, Mbape je završio na naslovnim stranama zbog skandala koji bi mogao ozbiljno da mu zakomplikuje marketinške planove.

Bonus video: