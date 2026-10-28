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UEFA je žestoko kaznila FK Crvena zvezda, po drugi put ove sezone i još jednom pokazala da ima dvostruke aršine kada su u pitanju klubovi iz Srbije i Hrvatske.

Disciplinska komisija UEFA nije imala milosti prema Crvenoj zvezdi posle utakmice sa Kopenhagenom, dok je Hajduku iz Splita po ko zna koji put progledala kroz prste.

Korepografija Delija na utakmici Crvena zvezda - Kopenhagen u Ligi konferencije Foto: Pedja Milosavljevic/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Poruka iz Niona

FK Crvena zvezda kažnjena je posle meča sa Kopenhagenom sa 83.500 evra, zbog ponašanja navijača. Aktivirana je i uslovna mera iz avgusta, da deo severne tribine na stadionu "Rajko Mitić" bude zatvoren na narednoj UEFA utakmici kod kuće. Isto tako, iz Niona je Zvezdi poručeno da će ako se slični incidenti ponove u naredne dve godine, biti zatvorena cela severna tribina na još jednom meču.

Pre mesec ipo dana UEFA je takođe drakonski kaznila FK Crvena zvezda zbog kako su naveli "nesportskog ponašanja navijača" tokom utakmice protiv Viktorije u Plzenju. Klub iz Ljutice Bogdana tada je platio 98.250 evra, a na prvom gostovanju u Ligi konferencije, protiv Lugana, nisu imali podršku svojih navijača.

Floskule umesto jasnog obrazloženja

UEFA nije navela tačne razloge za kažnjavanje FK Crvena zvezda, samo floskule u saopštenju tipa "rasističko i(li) diskriminatorno ponašanje", kao i "prenošenje poruka koji nisu primereni sportskom događaju". Šta god to značilo... Ko je bio na utakmici protiv Kopenhagena video je i čuo da su Delije većim delom utakmice navijale za svoj klub, a da su u određenim segmentima klicali ime srpskog generala Ratka Mladića, te posle spornih odluka sudija skandirali "UEFA mafija".

FK Crvena zvezda za dve kazne moraće ukupno da plati 181.750 evra! A, Hajduk iz Splita posle jezivih skandiranja protiv Jevreja na utakmici protiv Ajaksa 15. oktobra dobio je od strane UEFA kaznu vrednu samo 96.000 evra i zatvaranjem stadiona Poljud za narednu evropsku utakmicu. Da podsetimo, navijačka grupa Torcida pevala je užasne pesme nacističke i ustaške sadržine uzvikujući ime Adolfa Hitlera:

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Jezivo skandiranje

Antisemitsku pesmu: "Visoke peći potpaljujem ja, dva (ili tri) reda koksa, četiri Židova. Židov se dere aaa, biće pečenja, radujem se ja."



Te povike: "Gazi, gazi, gazi Židove", "Aušvic, Aušvic", "Ustaj, Adolfe" i "Ajmo, ajmo, ustaše".

Pored skandiranja, navijači Hajduka iz Splita su pre početka utakmice, na čelu kolone vozili stari automobil Golf sa mrtvačkim kovčegom na kojem je pisalo "Ajax" (što je bila referenca na njihov međusobni duel iz 1995. godine), koji su kasnije razbili.

Torcidina poruka za Jevreje i navijače Ajaksa Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Jasna poruka

Uglavnom, u poruci UEFA vezano za kaznu prema splitskom Hajduku stoji da je taj klub sankcionisan zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Hajduk iz Splita u svom saopštenju vezano za izrečene kazne nigde nije pomenuo da je klub kažnjem zbog rasističkih i antisemtiskih poruka Torcide.

Jednostavno, kada se pogledaju obe kazne od strane UEFA, Crvenoj zvezdi i Hajduku, jasno je da zvanični Nion nema isti aršin kada su u pitanju srpski i hrvatski klubovi. Očigledno kazne nisu iste, iako i sve ono što je viđeno i rađeno na tribinama ne može da bude isto. A, UEFA je još jednom pokazala svoje licemerje.