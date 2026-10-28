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Nekadašnji fudbaler "crvenih đavola" je nezadovoljan reakcijom sadašnjeg igrača tog tima nakon poraza od Koma u Italiji u Ligi šampiona.

Bruno Fernandeš je javno kritikovao trenera Majkla Kerika, a to je izazvalo burne reakcije.

Jedan od onih koji je nezadovoljan ovakvim javnim nastupom Portugalca je i Pol Skols koji je celu karijeru proveo na Old Trafordu.

"Ono što je Bruno izjavio prošle nedelje za mene je neoprostivo. Kako iko više može da mu poveri kapitensku traku? Mislim da bi trebalo da napusti Evropu, ode u Saudijsku Arabiju i skloni se", poručio je Skols.

Šta je rekao Bruno?

Fernandeš je posle utakmice u kojoj je njegov tim izgubio rezultatom 4:1 govorio o taktici.

"Odluka stručnog štaba je bila da se ne igra presing 'čovek na čoveka', već da povremeno ostavimo prostor iza leđa i tako pokušamo da osvojimo loptu. Ipak, kada protivničkim ekipama prepustite previše poseda, oni dobiju na samopouzdanju", izjavio je Bruno Fernandeš za "TNT sports" posle utakmice, prenosi "BBC".

1/9 Vidi galeriju Bruno Fernandeš Foto: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Anna Gowthorpe / imago sportfotodienst / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Usledilo je potom direktno pitanje da li je Kerik pogrešio u postavljanju taktike.

"To je na treneru i stručnom štabu da analiziraju, ne na meni. Ponekad morate biti hrabriji pod pritiskom, preuzeti rizik visokog presinga i učiniti da se protivnik oseća neprijatno", odgovorio je Fernandeš.

Kada su Keriku na konferenciji za novinare posle utakmice preneli Fernandeševe komentare, on je kratko odgovorio.

"Bez obzira na to koji sistem ili taktiku koristite, ako ne trčite, ako ne trčite ni napred i ni nazad, nećete pobediti", rekao je trener Junajteda.

Posle tri odigrane utakmice, Mančester junajted je 20. na tabeli Lige šampiona sa tri osvojena boda.

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