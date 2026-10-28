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Težak incident desio se pre dodele Zlatne lopte u Londonu, a za njega je zaslužan otac mlade zvezde Barselone Lamina Jamala.

Otac Lamina Jamala, Munir Nasraui, navodno je pljunuo konobaricu zbog svađe oko jakne koju je ostavio na nedozvoljenom mestu u kafiću na aerodromu u Barseloni.

Lamin Jamal i Munir Nasraui posle finala na EURO 2024 Foto: Instagram/hustle_hard_304

Incident pred put za London

Prema pisanju španskog portala "El Espanol", incident se dogodio 26. oktobra, pre leta Munira Nasrauija za London na ceremoniju dodele Zlatne lopte. Do incidenta je došlo zbog jakne Marokanca. Zaposlena u kafiću navodno je zamolila Jamalovog oca da pomeri jaknu koju je ostavio na mestu gde nije bilo dozvoljeno da stoji.

Potom je rasprava eskalirala. Prema navodima svedoka koje prenose mediji, Nasraui je burno reagovao i navodno pljunuo konobaricu u lice. Umešao se drugi putnik koji je pokušao da zaštiti zaposlenu. Munir Nasraui je prema istim izveštajima, nasrnuo i na njega i zgrabio stolicu, preteći da će je baciti. Intervenisala je na kraju policija. Pripadnici španske Civilne garde smirili su situaciju, a Nasraui je potom uspeo da se ukrca na avion.

Munir Nasraui bira odelo pred odlazak u London Foto: Printskrin/Instagram

Policija ćuti, otac razbija i telefone

Portal Goal piše nije poznato da je Munir Nasraui javno objasnio zašto je navodno tako reagovao. Nema ni zvanično potvrđenog izveštaja policije koji bi razjasnio sve okolnosti, pa navode o pljuvanju i fizičkom napadu treba uzeti sa rezervom.

Ali, nije se tu nadobudni Munir Nasraui zaustavio. Posle ceremonije Zlatne lopte u Londonu, Marokanac je burno reagovao kada mu je prišao član ruske novinarske ekipe sa telefonom. Prema snimcima koji su kružili društvenim mrežama i medijskim izveštajima, krenuo je prema snimatelju i zamalo mu izbio telefon iz ruke. Bivši ruski reprezentativac Andrej Aršavin, koji se nalazio u blizini, kritikovao je snimatelja zbog navodno nametljivog prilaska. Nije potvrđeno da je ovaj događaj doveo do policijske prijave ili formalne sankcije.

Incidentna ličnost

Nije ovo prvi incident koji je vezan za ime Jamalovog oca. Munir Nasraui, otac fudbalera Barselone i španske reprezentacije Lamina Jamala, našao se u centru nekoliko javnih kontroverzi — od sudske kazne zbog incidenta na političkom štandu, preko sukoba sa ljudima iz svog kraja, do najnovijih optužbi za ponašanje na aerodromu u Barseloni.

Nasraui je tokom predizborne kampanje u Mataru 2023. ušao u sukob sa ljudima na štandu španske desničarske stranke VOX. Prema sudskom izveštaju, vređao je prisutne, fizički napao neke od njih i oštetio opremu štanda. Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 546 evra zbog lakših telesnih povreda i oštećenja imovine.

1/10 Vidi galeriju Munir Nasraui otac Lamina Jamala Foto: Printskrin/Instagram

Izboden nožem

Dok je šetao krajem Rokafonda u Mataru, Nasraui je došao u sukob sa grupom ljudi nakon što je na njega, prema izveštajima, bačena voda sa balkona. Policija je intervenisala tokom prve svađe. Nekoliko sati kasnije, 14. avgusta 2024, izboden je nožem na parkingu i završio u bolnici sa ozbiljnim povredama. Četiri osobe bile su uhapšene zbog sumnje na pokušaj ubistva.

Međutim, priča se tu nije završila. U oktobru 2025. Nasraui je i sam saslušan kao osumnjičeni u proširenoj istrazi, pošto je odbrana jednog od optuženih tvrdila da je on započeo kasniji obračun udarcem koji je tom čoveku slomio nos. Nasraui je negirao da je nekoga napao i rekao da se branio.

Munir Nasraui pored dresa svog sina nakon potpisivanja ugovora sa Barselonom Foto: Printskrin/Instagram

Voli da proziva i vređa

Kada je Osman Dembele osvojio Zlatnu loptu 2025, a Lamine Jamal završio na drugom mestu, njegov otac javno je osporio rezultat. Nasraui je izjavio da je njegov sin najbolji fudbaler na svetu i da se dogodilo nešto veoma čudno. Ishod glasanja opisao je kao veliku "moralnu štetu" nanetu njegovom sinu.

Tokom utakmice Betisa i Barselone, koju su Katalonci dobili rezultatom 5:3, Nasraui je navodno gestikulirao prema domaćim navijačima i izazvao tenzije na tribinama. Prema izveštajima španskih medija, pripadnici obezbeđenja su mu prišli i premestili ga sa mesta na kojem je sedeo. Pojavili su se i snimci na kojima navodno šalje poljupce navijačima. Nema potvrde da je zbog tog incidenta kažnjen.

Otac i sin - Munir Nasraui i Lamin Jamal Foto: Printskrin/Instagram

Nanosi štetu sinu

Na koncertu izvođača El Alfa u diskoteci u Ljeidi, Nasraui je snimljen kako pokazuje srednji prst grupi mladića koji su ga vređali. Snimak se proširio društvenim mrežama. U ovom slučaju izveštaji ukazuju da je gest usledio kao odgovor na uvrede koje su mu dobacivali prisutni.

Zbog svega navedenog najveću štetu ima mladi Lamin Jamal, koji je dete razvedenih roditelja i koji koristi svaku priliku da na velike događaje vodi i svoju porodicu. Dok se njegova majka Šejla Ebana uglavnom sklanja od kamera i novinara, dotle otac Munir Nasraui koristi svaku priliku da dođe do popularnosti i javnosti.