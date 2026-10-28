"Iza mene su meseci teške borbe hemoterapija, dani kada nije bilo lako, ali nisam odustajala. Prošla sam kroz mnogo izazova, ali sam verovala da ću uspeti. Nakon terapija usledila je i operacija, koja je uspešno prošla i sada je iza mene. Od srca sam zahvalna svim ljudima koji su bili uz mene, pružali mi podršku, bodrili me, davali mi snagu i nisu dozvolili da se osećam sama u ovoj borbi", poručila je Marija i dodala: