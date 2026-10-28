Slušaj vest

Srpkinja kojoj je u februaru saopšteno da ima rak, na Svetu Petku, 27. oktobra, objavila je da je najteži period života iza nje.

Marija Vuković je uspela da pobedi tešku bolest.

"Iza mene su meseci teške borbe hemoterapija, dani kada nije bilo lako, ali nisam odustajala. Prošla sam kroz mnogo izazova, ali sam verovala da ću uspeti. Nakon terapija usledila je i operacija, koja je uspešno prošla i sada je iza mene. Od srca sam zahvalna svim ljudima koji su bili uz mene, pružali mi podršku, bodrili me, davali mi snagu i nisu dozvolili da se osećam sama u ovoj borbi", poručila je Marija i dodala:

Srpska fudbalerka Marija Vuković Foto: Printscreen, Fss

"Hvala vam za svaku lepu reč, svaki zagrljaj, svaku molitvu i svu ljubav. Danas,na Svetu Petku kada mi je saopšteno da su rezultati dobri sa zahvalnošću gledam na sve što sam prošla sa ljudima koji su sve vreme bili uz mene i sa verom idem dalje".

Ne propustiteFudbalHAOS NA AERODROMU! OTAC LAMINA JAMALA PLJUNUO KONOBARICU U LICE: Još jedna bruka oca velike zvezde Barselone
Munir Nasraui Lamin Jamal
Fudbal"TREBA DA NAPUSTI EVROPU I SKLONI SE U SAUDIJSKU ARABIJU!" Brutalan udar na kapitena Mančester junajteda od klupske legende
FudbalSRAMOTNO! UEFA JOŠ JEDNOM POKAZALA DVOSTRUKE ARŠINE PREMA SRPSKIM I HRVATSKIM KLUBOVIMA: Veličanje Hitlera, nacizam i ustaštvo koštaju manje od "UEFA mafija"
profimedia-1121984838torcida.jpg
FudbalMBAPE NAPRAVIO HAOS REALU ODGOVOROM NA JEDNO PITANJE! Tržište ugroženo, Madriđani morali hitno da se oglase: Izjave našeg igrača...
Kilijan Mbape i Vinisijus Žunior

Bonus video:

02:50
"Operacija je uspela jer karcinom nije uznapredovao, lečena je u najboljoj bolnici!" Princeza Katarina pobedila rak, Kovčina za Kurir o podmukloj bolesti Izvor: Kurir televizija