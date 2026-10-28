SRPSKA FUDBALERKA POBEDILA RAK! Marija saopštila najlepšu moguću vest: Poslala emotivnu poruku koja odjekuje Srbijom!
Srpkinja kojoj je u februaru saopšteno da ima rak, na Svetu Petku, 27. oktobra, objavila je da je najteži period života iza nje.
Marija Vuković je uspela da pobedi tešku bolest.
"Iza mene su meseci teške borbe hemoterapija, dani kada nije bilo lako, ali nisam odustajala. Prošla sam kroz mnogo izazova, ali sam verovala da ću uspeti. Nakon terapija usledila je i operacija, koja je uspešno prošla i sada je iza mene. Od srca sam zahvalna svim ljudima koji su bili uz mene, pružali mi podršku, bodrili me, davali mi snagu i nisu dozvolili da se osećam sama u ovoj borbi", poručila je Marija i dodala:
"Hvala vam za svaku lepu reč, svaki zagrljaj, svaku molitvu i svu ljubav. Danas,na Svetu Petku kada mi je saopšteno da su rezultati dobri sa zahvalnošću gledam na sve što sam prošla sa ljudima koji su sve vreme bili uz mene i sa verom idem dalje".
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