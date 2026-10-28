Slušaj vest

Trener Bajerna je, podsetimo, pao na treningu nakon čega je helikopterom prebačen u bonicu gde se nalazi već nekoliko dana.

Prema informacijama koje su stigle do javnosti lekari pokušavaju da utvrde uzrok problema koji ima Vensan Kompani.

Belgijanac, između ostalog, ima česte glavobolje i jasno je da ga neko vreme nećemo videti na klupi ekipe iz Minhena.

A, najnovija informacija govori da je situacija dodatno otežana za nekadašnjeg fudbalera Mančester sitija zbog činjenice da je prilikom rušenja na treningu dislocirao rame.

Prvo oglašavanje Bajerna

Nakon što su se ozbiljno zabrinuli navijači Bajerna i ljubitelji fudbala širom Evrope, Bavarci su se oglasili saopštenjem:

"Vensan Kompani pod lekarskim nadzorom Vinsent Kompani morao je u petak da potraži lekarsku pomoć nakon što se srušio tokom treninga rezervnog tima Bajerna. Trener prvog tima posmatrao je trening druge ekipe kada je došlo do incidenta.

1/8 Vidi galeriju Vensan Kompani Foto: kolbert-press/Ulrich Gamel / imago sportfotodienst / Profimedia, Valentin Domgjoni / imago sportfotodienst / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Kompani će u bolnici biti podvrgnut detaljnim pregledima i ostaće pod lekarskim nadzorom. Do daljeg će njegov stručni štab voditi treninge i brinuti o svim aktivnostima vezanim za utakmice.

Trener fudbalera Bajerna iz Minhena Vensan Kompani prevezen je u bolnicu nakon što se srušio tokom treninga, a nemački klub oglasio se povodom zdravstvenog stanja belgijskog stručnjaka. Kompani je u petak posmatrao trening mlađe selekcije Bajerna, nakon što je prethodno završio obaveze sa prvim timom, kada mu je iznenada pozlilo. Odmah je reagovala medicinska služba, a trener bavarskog kluba prevezen je u bolnicu, gde će biti podvrgnut detaljnim pregledima i ostati pod lekarskim nadzorom. Kako prenose nemački mediji, na teren u Minhenu sleteo je i helikopter hitne medicinske pomoći", navedeno je u saopštenju Bajerna.

Jedva stiže da vidi decu

Nekoliko dana kasnije oglasio se otac trenera koji je za loše zdravstveno stanje svog sina okrivio tempo kojim živi i radi, kao i njegovo preveliko trošenje na svakodnevnom nivou.

"Bio je neverovatno disciplinovan još kao igrač, ali sada je kao trener otišao korak dalje. Njegova dnevna rutina praktično ne poznaje odmor. U trening centar stiže rano ujutru, a odlazi poslednji uveče. Uglavnom radi po 18 sati dnevno, pa tokom radnih dana jedva stiže da vidi decu", rekao je Pjer, otac Vensana Kompanija.

Bonus video: