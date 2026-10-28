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Fudbaler Real Madrida suočio se sa oštrim kritikama zbog izjava datih u jednom intervjuu, što je dovelo do raskida saradnje sa najmanje tri kineske kompanije.

Proizvođač pića "Dongpeng", mlečni gigant "Mengniu" i proizvođač sira "Milkground" naveli su, u gotovo identičnim saopštenjima, da raskidaju ugovore sa fudbalerom, ističući da se protive "svakoj reči ili postupku koji vređa nacionalna osećanja".

"Ozbiljno shvatamo izvinjenje koje je uputio", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun na konferenciji za novinare.

Ostaje da se vidi da li će Mbapeovo izvinjenje pomoći da povrati sponzorske ugovore ili druge poslovne aranžmane koje je izgubio u utorak.

"Naravno, kada govor i postupci javne ličnosti pređu granicu, odnosno pređu crvenu liniju, ta osoba postaje negativan teret za brend", navodi se u onlajn kolumni zvaničnog glasila Komunističke partije "Ženmin Žibao" (People's Daily).

Kina navikla

Ovaj incident je najnoviji u nizu slučajeva u kojima Kina koristi svoj ekonomski uticaj kako bi primorala strane kompanije i pojedince da se izvine zbog postupaka koji su shvaćeni kao uvrede.

Kineska državna televizija je 2019. godine prekinula emitovanje NBA utakmica nakon što je tadašnji generalni menadžer Hjustona Deril Mori na Tviteru pružio podršku antivladinim demonstrantima u Hongkongu.

Kineska medijska grupa (CMG) takođe je saopštila da je obustavila prenose utakmica španske lige i drugih mečeva u kojima nastupa Mbape i zatražila je izvinjenje od Primere, Mbapea i Real Madrida.

"Moj komentar je bio nepromišljen i sada razumem da je povredio mnoge ljude u Kini i u kineskim zajednicama širom sveta. Izvinjavam se svima koje su moje reči uznemirile. To mi apsolutno nije bila namera. Duboko poštujem kineski narod u njegovu istoriju i iskreno mi je žao", naveo je Mbape.

I predsednik španske lige Havijer Tebas brzo se juče izvinio i naglasio posvećenost Primere očuvanju partnerstva sa Kinom. Izvinjenje je uputio i Real Madrid, pridruživši se Mbapeu u izražavanju žaljenja zbog igračevih reči, uz ponovno isticanje poštovanja prema kineskom narodu.

CMG je saopštio da je primio izvinjenje Real Madrida, bez daljih komentara. Prethodno je ova medijska kuća zahtevala formalno izvinjenje, navodeći da je neprihvatljiv stav kluba prema kojem igrač ima pravo na svoje lično mišljenje.

Šta je Mbape uradio?

U jednom video snimku, Mbapea su pitali koji mu je omiljeni mim sa sopstvenim likom. On je odgovorio da je to video sa muškarcem za kojeg misli da je kineski diktator, nakon čega je prikazana montaža sa njegovim licem postavljenim na telo Mao Cedunga.

Navijači na internetu često u šali nazivaju Mbapea diktatorom zbog njegovog velikog uticaja u ekipama za koje nastupa, a montaže na kojima je prikazan kao Mao ili drugi autoritarni lideri široko su rasprostranjene na društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Dodela medalja nakon finala Superkupa Španije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ismael Adnan Yaqoob / AFP / Profimedia, Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia

Mao Cedung je bio revolucionar koji je predvodio Komunističku partiju tokom njenih ključnih ranih dana, pobedivši u građanskom ratu protiv vladajuće Nacionalističke partije u Kini, a potom je osnovao modernu Narodnu Republiku Kinu.

Mao i danas uživa poštovanje mnogih. Međutim, iza sebe je ostavio složeno nasleđe autoritarne vladavine, predvodeći kampanje poput "Velikog skoka napred" (1959-1963) i "Kulturne revolucije" (1966-1976), u kojima je, prema procenama, od gladi i progona stradalo 31 milion ljudi.

Ipak, zbog kineskog sistema cenzure na internetu, iako su juče vesti o tome da je Mbape izgubio sponzorske ugovore bile veoma aktuelne, nisu svi znali šta je on zapravo rekao. ; Komentari koji se tiču najviših lidera smatraju se osetljivom temom, pa njegovu izjavu nisu preneli ni pomenuti brendovi ni državni mediji koji su je kritikovali.

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