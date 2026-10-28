BEZ FUDBALA ZBOG TRAGIČNOG SUDARA VOZOVA! Odložene utakmice u Španiji: Potreseni smo i ujedinjeni u bolu
Oko 80 ljudi je povređeno, a broj poginulih bi mogao da poraste, saopštile su vlasti, nakon što je brzi voz udario u zadnji deo drugog voza koji stajao na pruzi u provinciji Toledo.
"Potreseni smo tragičnom železničkom nesrećom", naveo je španski savez i dodao da je odluka o odlaganju utakmica doneta iz "solidarnosti sa žrtvama".
"Celokupna španska fudbalska zajednica ujedinjena je u bolu zbog ove tragedije i stavila se na raspolaganje nadležnim organima kako bi pomogla žrtvama ove užasne nesreće", dodaje se u saopštenju.
Iz Fudbalskog saveza Španije je saopšteno i da će naknadno objaviti izmenjeni raspored ovog takmičenja.
Utakmice prvog kola Kupa kralja koje su na programu u četvrtak nisu odložene. Utakmice su se igrale i u utorak.
Španska liga još nije najavila nikakva odlaganja za prvenstvene mečeve predstojećeg vikenda.
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