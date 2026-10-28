Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih.

Slušaj vest

Oko 80 ljudi je povređeno, a broj poginulih bi mogao da poraste, saopštile su vlasti, nakon što je brzi voz udario u zadnji deo drugog voza koji stajao na pruzi u provinciji Toledo.

"Potreseni smo tragičnom železničkom nesrećom", naveo je španski savez i dodao da je odluka o odlaganju utakmica doneta iz "solidarnosti sa žrtvama".

"Celokupna španska fudbalska zajednica ujedinjena je u bolu zbog ove tragedije i stavila se na raspolaganje nadležnim organima kako bi pomogla žrtvama ove užasne nesreće", dodaje se u saopštenju.

1/4 Vidi galeriju Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih. Foto: Handout / AFP / Profimedia, Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iz Fudbalskog saveza Španije je saopšteno i da će naknadno objaviti izmenjeni raspored ovog takmičenja.

Utakmice prvog kola Kupa kralja koje su na programu u četvrtak nisu odložene. Utakmice su se igrale i u utorak.

Španska liga još nije najavila nikakva odlaganja za prvenstvene mečeve predstojećeg vikenda.

Bonus video: