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Mladi fudbalski trenerNiko Baumker preminio je u 25. godini života.

FK Arminija iz Bilefelda odao je počast Niku Baumkeru i izrazio duboku tugu i poštovanje prema njegovom doprinosu mladim igračima i zajednici.

Niko Baumker mladi trener Arminije koji je iznenada preminuo Foto: Printskrin

Član nemačke Cvajte Arminija iz Bilefelda objavio je tragičnu vest o smrti trenera svoje U11 ekipe Nika Baumkera, koji je preminuo u 25. godini života. Prema saopštenju Arminije mladi trener preminuo je tokom medicinskog stanja povezanog s ranijom bolešću, te dodao da su u klubu zbog gubitka teško potreseni.

U zvaničnom saopštenju Arminija nije iznosila detalje o kakvom je zdravstvenom problemu reč. Baumker je godinama bio vezan za klub iz Bilefelda i kao igrač, nastupajući u mlađim uzrastima od selekcije U13 do U17, sve dok mu povreda nije prekinula karijeru.

Posle igračke karijere Niko Baumker ostao je u klubu, a 2020. godine postao je najmlađi trener u klupskoj akademiji, nakon čega je preuzeo vođenje tima do 11 godina.

- Niko je svojim neumornim angažmanom, stručnošću i ljudskim pristupom znatno uticao ne samo na sportski, već i na lični razvoj mnogih mladih talenata. Za svoje je igrače bio mnogo više od trenera, bio je podrška, putokaz i oslonac. I među kolegama u našem klubu uživao je veliko poštovanje zbog svoje spremnosti na pomoć, stručnosti, te vesele i otvorene naravi. Sa svojom strašću prema DSC-u i srcem za omladinski fudbal, Niko je u našem klubu ostavio tragove zauvek - stoji u saopštenju Arminije.