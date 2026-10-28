Fudbaleri Vojvodine su doživeli šokantan poraz u šesnaestini finala Kupa Srbije.
Fudbal
SENZACIJA NAD SENZACIJAMA! TREĆELIGAŠ ŠOKIRAO VOJVODINU U KUPU! Novosađani na kolenima, presudilo im zvezdino dete!
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Sloven iz Rume, ekipa iz Srpske lige Vojvodina, odnosno trećeg ranga takmičenja u Srbiji, igraće osminu finala, pošto je na svom terenu pobedio Vojvodinu.
Utakmica je završena rezultatom 1:0, a jedini gol je postigao Aleksandar Gajinov.
Gajinov, koji je prošao omladinsku školu Crvene zvezde je bio precizan u 29. minutu.
Vojvodina je bila apsolutni favorit na ovoj utakmici, a izmene koje je napravio Marko Savić u svom delimično kombinovanom sastavu, nisu pomogle Novosađanima.
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