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Plasman u osminu finala ostvarili su i fudbaleri Grafičara, koji su na svom terenu u Beogradu pobedili IMT 2:0.

Prednost Grafičaru, koji nastupa u Prvoj ligi Srbije, doneo je Stefan Hajdin golom u 21. minutu, a konačan rezultat je postavio Nikola Furtula pogotkom u 51. minutu.

Pored Vojvodine i IMT-a, još jedan superligaš je takođe danas eliminisan u ovoj fazi takmičenja, pošto je prvoligaš Teleoptik na svom terenu u Zemunu, posle boljeg izvođenja penala, uspeo da savlada Mladost iz Lučana 5:4, nakon što je rezultat posle regularnog dela meča bio nerešen 1:1.

Prednost Teleoptiku doneo je Matija Ninić golom u 43. minutu, a izjednačenje Mladosti Nemanja Petrović pogotkom u 80. minutu.

Golove za Teleoptik u penal seriji postigli su Dušan Makević, Ivan Martinović, Danilo Vuković, Dušan Jovanović i Filip Ivelja.

Pogotke za Mladost u penal seriji su postigli Petar Bojić, Ognjen Krsmanović, Taras Bondarenko i Jovan Ćirić, dok Veljko Kijevčanin nije uspeo da realizuje svoj udarac sa "bele tačke", čime je Teleoptik i došao do pobede.

Jedini uspešni superligaš

Jedini superligaš koji je uspeo da pobedi niželigaša u dosadašnjim utakmicama šesnaestine finala Kupa Srbije je OFK Beograd, koji je do plasmana u osminu finala došao trijumfom nad Vršcem 1:0.

Pobedonosan gol za OFK Beograd postigao je Jakuba Silue u 70. minutu.

OFK Beograd je od 89. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Edmund Ado.

Plasmane u osminu finala Kupa Srbije danas su ostvarili i TSC, koji je na gostujućem terenu pobedio Smederevo 3:2, i Javor, koji je u Kruševcu savladao domaće Jedinstvo 1936 3:1.

U osminu finala se plasirao i FAP iz Priboja, koji je na svom terenu, posle boljeg izvođenja penala, pobedio Spartak iz Subotice 5:3, nakon što je rezultat posle regularnog dela meča bio nerešen 0:0.

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