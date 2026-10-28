RADNIČKI - PARTIZAN 0:0
Fudbal
RADNIČKI - PARTIZAN: Derbi začelja u Nišu! Vratio se Stanojević, vratili se Milić i Demba Sek
Fudbaleri Radničkog i Partizana od 17 časova u Nišu igraju zaostalu utakmicu 4. kola Super lige Srbije.
Obe ekipe ulaze u duel sa svežim trenerima, Nikoa Drinčić je nedavno preuzeo tim sa Čaira, dok je Aleksandru Stanojeviću ovo debi u četvrtom mandatu.
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16:35
Stanojević vratio Milića i Dembu Seka
Prva utakmica Aleksandra Stanojevića po povratku u klub, podrazumeva i prvi odabir startne postave.
Stanojević je vratio među startere kažnjene Milića i Dembu Seka.
16:31
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16:18
Sastavi
RADNIČKI - PARTIZAN
Stadion: Čair
Sudija:
RADNIČKI: Stanivuković - Veličković, Mijailović, Zečević, Vidović - Kanute, Krajišnik - Ivanović, Nikolić, Abas - Jovanović. Trener: Nikola Drinčić
PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Milić, Jurčević - Miladinović, Baba, Aleksić - Sek, Že, Čumić. Trener: Aleksandar Stanojević.
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