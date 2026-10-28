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16:35

Stanojević vratio Milića i Dembu Seka

Prva utakmica Aleksandra Stanojevića po povratku u klub, podrazumeva i prvi odabir startne postave.

Stanojević je vratio među startere kažnjene Milića i Dembu Seka.

16:31

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16:18

Sastavi

RADNIČKI - PARTIZAN

Stadion: Čair

Sudija: 

RADNIČKI: Stanivuković - Veličković, Mijailović, Zečević, Vidović - Kanute, Krajišnik - Ivanović, Nikolić, Abas - Jovanović. Trener: Nikola Drinčić

PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Milić, Jurčević - Miladinović, Baba, Aleksić - Sek, Že, Čumić. Trener: Aleksandar Stanojević.