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Fabregas je priznao da pojedini igrači još teško prihvataju neophodne rotacije zbog zgusnutog rasporeda.

Sesk Fabregas Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Tiziano Ballabio / AFP / Profimedia

Komo iza sebe ima odličan period, pošto je pobedio Fiorentinu (3:1), savladao Mančester junajted (4:1) u Ligi šampiona i bio bolji od Sasuola (2:0) u Seriji A.

Ipak, utakmice se nižu velikom brzinom, pa je Fabregas primoran da rasporedi minutažu.

"Važno je da pravimo promene i da se svi osećaju bitnim. Veliki izazov za igrače jeste da razumeju da će nekada igrati, a nekada neće, ali da uvek moraju da daju sve za tim", poručio je Fabregas.

Španski stručnjak potom je priznao da neki njegovi fudbaleri sporije prihvataju takvu situaciju.

"Neki to trenutno razumeju manje od drugih, ali polako shvataju da ne možete da igrate 66 sati nakon prethodne utakmice", objasnio je trener Koma.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir