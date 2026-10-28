ŠOK U KUPU SRBIJE: Vojvodina se obrukala protiv trećeligaša, Savić preuzeo odgovornost za debakl
"Čestitam ekipi Slovena na pobedi i prolazu u narednu rundu. Odigrali su na izuzetnom nivou i na kraju su zasluženo prošli. Za nas je ovo izuzetno bolan poraz, mi smo imali ambicije da idemo do kraja u Kupu, ali nismo to potkrepili na terenu. Ovo je izuzetno neprijatna situacija za nas, treba da se preuzme odgovornost svih, prvo mene, onda stručnog štaba. Nismo bili danas na nivou, mi smo danas izveli najbolje što imamo u ovom momentu, ali očigledno to nije bilo dovoljno za prolazak u narednu rundu. Želim Slovenu sve najbolje u nastavku sezone", naveo je Savić, a preneo sajt kluba.
Fudbaleri Vojvodine nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u šesnaestini finala, na gostujućem terenu izgubili od trećeligaša Slovena iz Rume 0:1.
Vojvodina je u svakoj od prethodne tri sezone igrala u finalu Kupa Srbije, u kom je sva tri puta izgubila od Crvene zvezde.
Novosadskom klubu, koji je 2014. i 2020. godine osvojio trofej u nacionalnom kupu, je ovo najgori plasman u tom takmičenju još od sezone 2007/08, kad je takođe bio eliminisan u šesnaestini finala.