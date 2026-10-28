"Čestitam ekipi Slovena na pobedi i prolazu u narednu rundu. Odigrali su na izuzetnom nivou i na kraju su zasluženo prošli. Za nas je ovo izuzetno bolan poraz, mi smo imali ambicije da idemo do kraja u Kupu, ali nismo to potkrepili na terenu. Ovo je izuzetno neprijatna situacija za nas, treba da se preuzme odgovornost svih, prvo mene, onda stručnog štaba. Nismo bili danas na nivou, mi smo danas izveli najbolje što imamo u ovom momentu, ali očigledno to nije bilo dovoljno za prolazak u narednu rundu. Želim Slovenu sve najbolje u nastavku sezone", naveo je Savić, a preneo sajt kluba.