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Njegova proslava gola na meču protiv Bugarske i dan danas se vrti na mnogim špicama sportskih emisija.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija Rašidi Jekinija Foto: Bildbyrån / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Svet je Rašidi Jekinija upoznao na Svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine, gde je na debiju nigerijske reprezentacije na mundijalima ujedno postigao i prvi gol za tu afričku selekciju na Svetskim prvenstvima. Nakon što je savladao bugarskog golmana Borisa Mihajlova, Jekini je slavio sa rukama proguranim kroz mrežu, što je i dan-danas nezaboravna slika koja se već mnogo godina vrti po raznim televizijskim špicama fudbalskih emisija. Tu utakmicu je tada ova superiorna afrička reprezentacija dobila rezultatom 3 : 0.

Nigerija je tada igrala veoma atraktivno, a Jekini je u periodu između 1993. godine i 1994. na 32 utakmice postigao 34 gola, tako da ne samo da je svoju reprezentaciju odveo na istorijsko prvo učešće na mundijalima, već ju je kasnije svojim golovima odveo sve do osmine finala tog turnira, gde su on i njegovi saigrači nesrećno ispali u produžecima od kasnijih finalista Italijana. Jekini je 1993. godine proglašen za najboljeg afirčkog fudbalera čime je postao prvi Nigerijac kojem je pripalo ovo priznanje.

Do današnjih dana, Jekini je ostao najbolji strelac u istoriji nigerijske reprezentacije sa 37 pogodaka na 58 nastupa. Rašidi Jekini je takođe igrao za Nigerijce i na mundijalu u Francuskoj 1998. godine, međutim tada već nije bio na onom nivou iz SAD-a.

Klupsku karijeru je počeo u Kaduni, istoimenom klubu iz grada na severu zemlje, 1981. godine.

Nakon devetogodišnje profesionalne karijere u Africi, prešao je u redove portugalske Vitorije Setubal, čiji je najbolji strelac bio duge četiri sezone, postigavši neverovatnih 90 golova na 108 ligaških nastupa. Igrao je kasnije kratko u Grčkoj (Olimpijakos) i Španiji (Sporting Hihon), nešto duže u Švajcarskoj (Cirih), da bi na kraju svoj talenat dodatno unovčio bogatim angažmanom u Saudijskoj Arabiji, gde je nastupao nekoliko sezona za Al Šabab. Potom se vratio u Afriku, a karijeru je završio 2003. godine u nigerijskom klubu Julius Berger.

U maju 2012. godine u nigerijskom gradu Ibadan, u 49. godini života, posle duge i vrlo teške bolesti, preminuo je Rašidi Jekini.

Ostaje i dan danas sećanje na jednog od najvećih afričkih golgetera svih vremena, a ovo je proslava gola koja je obeležila njegovu karijeru.