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Nekadašnji golman Partizana Darko Božović, sahranjen je na Novom Bežanijskom groblju.

U tišini i uz duboke emocije, porodica, prijatelji, fudbalski saradnici i brojni poštovaoci oprostili su se od Darka Božovića, isprativši ga na večni počinak u petak, 30. oktobra.

Sahrana golmana Darka Božovića Foto: www.fkzeleznicar.rs

Darko Božović preminuo je 25. oktobra u svojoj 49. godini posle kraće bolesti. Veliki broj sportskih radnika, bivših fudbalera i prijatelja odao je počast popularnom Mačku, kako su od milošte zvali Darka Božovića, koji je poslednjih godina radio kao trener golmana u FK Železničar iz Pančeva.

Pored članova stručnog štaba i igrača, poslednjem ispraćaju prisustvovali su i selektor mlade reprezentacije Srbije (U-21) Zoran Bata Mirković, Gordan Petrić, Saša Ilić, Raša Petrović, Mirko Poledica, Igor Duljaj, Bojan Šaranov, Miroslav Đukić sa suprugom, Zoran Tošić, Radosav Petrović, Žarko Lazetić, Vladimir Stojković, članovi FK Bežanija, kao i brojni prijatelji, saradnici i poštovaoci.

1/16 Vidi galeriju Sahrana Darka Božovića Foto: www.fkzeleznicar.rs

Dan ranije, FK Železničar u hotelu "Tamiš" u Pančevu, u prisustvu članova njegove najuže porodice, roditelja, supruge Martine, sinova Vuka i Andreja, brojnih sportskih prijatelja organizovao je komemoraciju Darku Božoviću, koji je tri puta bio prvak države sa Partizanom, u periodu od 2007. do 2010. godine.