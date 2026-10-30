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Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je danas da je mnogo uradio za kragujevački Radnički 1923, kojem će njegova ekipa gostovati u 14. kolu Super lige Srbije, a dotakao se i sukoba koji je imao sa Feđom Dudićem svojovremeno.

"Došao sam u Kragujevac kao dete, kada su 25 godina bili bez elite. Kasnije sam tamo bio trener, u nezavidnoj situaciji ostavio ih u ligi. U Kragujevcu to ne smeju da zaborave Tada su svi bežali, a sada je lako tamo biti trener. Imaju budžet, dobijaju ogromne plate, dovode igrače, mogu da budu i treneri i sportski direktori i uprava", rekao je Lalatović.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Utakmica na Stadionu Čika Dača zakazana je za nedelju od 16 časova.

Radnički 1923 je peti u Super ligi Srbije sa 20 bodova, dok je Novi Pazar na devetom mestu sa 16.

"Imaju tranziciju, visok presing, dobri su na drugoj lopti. Sve su bolji, iako na početku možda nije izgledalo dobro. Znaju šta hoće i sjajno su takmičarski vođeni. Biće pravi derbi, koji će dobiti onaj što ga bolje spremi. Takmiče se dva dobra i iskusna trenera, na megdan će dva dobra kluba i dve velike navijačke grupe", naveo je Lalatović.

"Pozivam naše navijače da dođu u što većem broju. Bitna je utakmica za obe ekipe. Feđa Dudić ne može mene da iznenadi, kao ni ja njega. Pobediće veća želja, volja, agresivnost, ljubav prema klubu, ljubav prema navijačima. Nadam se da će to biti Novi Pazar, ali neće biti lako. I mi šmo sve bolji i efikasniji", dodao je on.

On je priznao da je zaboravio na sukob koji je vodeći Vojvodinu pre skoro dve godine imao sa kolegom Dudićem.

1/5 Vidi galeriju Sukob Lalatovića i Dudića Foto: Sasa Pavlic Koky, FEhim Demir, Printscreen / Instagram / Mozzartsport, pritn screen

"Za sukob je potrebno dvoje. Sigurno ga nisam sam izazvao, samim tim što sam pobedio. Ja sam to zaboravio. O Feđi kao treneru imam lepo mišljenje. Malo me je isprovocirao na atletskoj stazi i rekao nešto pred ulazak na konferenciju, a ja sam ispao papak i skočio naivno. Mene su kamere snimile, njega nisu. Platio sam školu", zaključio je Lalatović.

Kurir Sport / Beta

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