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Nenad Lalatović, trener FK Novi Pazar, oglasio se povodom reči Feđe Dudića, da navijači Radničkog 1923 sutra na utakmici dva kluba ne vređaju njegovog kolegu.

Kragujevački Radnički 1923 dočekaće Novi Pazar u nedelju od 16.00 časova na stadionu "Čika Dača" u 14. kolu Superlige.

Nenad Lalatović kao trener FK Novi Pazar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Feđa Dudić pozvao je navijače Radničkog 1923 da na dostojanstven način i uz aplauz dočekaju Nenada Lalatovića, te poslao poruku Crvenim đavolima da ne provociraju njegovog kolegu, sa kojim je imao dosta nesuglasica i verbalnih obračuna u prethodnom periodu.

Nije trebalo dugo čekati odgovor Nenada Lalatovića. Kurir je pozvao trenera Novog Pazara i pitao ga za izjavu Feđe Dudića i svemu onome što ga čeka u Kragujevcu, jer je u petak u Raškoj sam izjavio da mu se sprema "vruć doček" u gradu u kojem je igrao i bio trener.

- Hvala Feđi Dudiću na lepim rečima. Ne vidim razloga da me vređaju navijači Radničkog 1923, posebno ne Crveni đavoli. Radio je to i Igor Duljaj, kada je bio trener Partizana i kada sam dolazio u Humsku - rekao je Nenad Lalatović za Kurir i dodao:

Feđa Dudić trener FK Radnički 1923 Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

- Ne želim da Feđa Dudić moli navijače Radničkog 1923 da me ne provociraju. Ako oni misle da me vređaju, onda neka me i vređaju. Ako osećaju da to treba da rade, onda neka i rade. Mislim da to nisam zaslužio, jer u Kragujevcu mnogo dobro znaju kako sam igrao za Radnički 1923 i kako sam spasio taj klub pre nekoliko godina od ispadanja iz Superlige.

Nenad Lalatović još jednom zahvalio se kolegi Feđi Dudiću.

- Neka Srbija Feđu Dudića pamti po dobrim rezultatima sa Radničkim 1923, a ne po tome da je molio navijače iz Kragujevca da me ne vređaju. Još jednom, hvala mu na lepim rečima - poručio je Nenad Lalatović.