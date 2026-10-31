Svi događaji
Od najnovijeg
16:14

Poznati su sastavi:

Mačva: V. Jovanović - Lainović, Drezgić, Ristivojević, Stevanović - Knežević, Vraštanović - Čolović, Đorđić, Pejović - Vidakov.

Crvena zvezda: Mateus - Gaštarov, Gudelj, Nakajama - Krunić, Elšnik - Loizu, Kostov, Lučić, Ristić - Dijeng.

16:14

Šta je rekao trener Crvene zvezde?

Ne propustiteFudbalRIJERA ŠOKIRAO IZJAVOM PRED MAČVU: Španac otkrio cilj koji je postavio pred igrače Crvene zvezde!
Albert Rijera

16:13

Ko prenosi utakmicu?

Ne propustiteFudbalSPEKTAKL U ŠAPCU: Kad i gde možete da gledate utakmicu Mačva - Crvena zvezda
zvezda-macva-742263.JPG