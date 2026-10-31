Mačva - Crvena zvezda: 17.00
Fudbal
MAČVA - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli gostuju u Šapcu, Rijera izveo prejak sastav!
Fudbaleri Mačve i Crvene zvezde otvoriće 14. kolo Super lige Srbije.
Utakmica se igra od 17 časova na gradskom stadionu.
Crvena zvezda u drugu polovinu ligaškog dela ulazi sa prvog mesta i 37 osvojenih bodova.
Mačva je osvojila tek 10 bodova i trenutno je na 12. mestu.
Uživo
16:14
Poznati su sastavi:
Mačva: V. Jovanović - Lainović, Drezgić, Ristivojević, Stevanović - Knežević, Vraštanović - Čolović, Đorđić, Pejović - Vidakov.
Crvena zvezda: Mateus - Gaštarov, Gudelj, Nakajama - Krunić, Elšnik - Loizu, Kostov, Lučić, Ristić - Dijeng.
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