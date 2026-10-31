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Ovaj duel izaziva posebnu pažnju i zbog trenera na klupi oba kluba Nenada Lalatovića i Feđe Dudića.

1/6 Vidi galeriju Feđa Dudić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport©, Starsport/Srđan Stevanović

Njihov odnos obeležio je incident od pre nekoliko godina u Novom Sadu, ali je strateg Kragujevčana pred predstojeći susret poslao jasnu poruku navijačima.

"Zamolio bih sve da ne provociraju protivnički klub, njegove igrače, a pogotovo trenera. Treba da ga dočekamo na lep način, da ga pozdravimo, on je radio ovde, bio je i igrač ovog kluba. Zaslužio je da dobije veliki pozdav, a da se posle toga pažnja usmeri na nas i davanje energije momcima koji će biti na terenu", rekao je Dudić.

Trener Radničkog potom se osvrnuo i na kvalitet predstojećeg rivala, istakavši da je dolazak Lalatovića doneo dodatni impuls ekipi iz Novog Pazara. Posebno je upozorio na ofanzivni potencijal gostiju, u čijim redovima se nalaze fudbaleri sposobni da jednim potezom odluče utakmicu.

"Otkako je kolega Lalatović došao, mislim da je doneo neku dodatnu energiju. Oni su ionako sami od sebe kvalitetna ekipa, puna dobrih individualaca, a da ne spominjem one prema napred, gde svaki od njihovih igrača jednim potezom može da reši utakmicu. I Fejsal Mulić i Adem Ljajić, o kom ne treba ni da pričamo, znamo svi koliki je to kvalitet. Moramo da budemo budni sve vreme i da zaustavimo njihove ofanzivce. A onda iz oduzetih lopti da tražimo prostor i priliku da ugrozimo njihov gol."

Dudić je pozvao je navijače da u što većem broju podrže ekipu, uprkos najavljenom kišovitom vremenu, uz očekivanje da tribine budu dobro popunjene i da atmosfera protekne u sportskom duhu.

"Konačno se publika vraća na na stadion. Pozvao bih zbog toga navijače da sutra dođu u što vrećem broju. Jeste kišovito vreme, ali ako ćemo sad tražiti izgovor za kišu, onda nismo pravi navijači. Kad nije bilo utakmica kukali smo kako ne možemo na stadion, a sad evo kad imamo priliku da konačno budemo na stadionu, nemoj da bude nekih izgovora. Nije ledena kiša, jesenja je, tako da nema izgovora. Očekujem da se dve trećine stadiona i da bude fer i korektno navijanje", poručio je Dudić.