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Fudbaleri Atletik Bilbaa pobedili su večeras na svom terenu Real Sosijedad 2:1, u 11. kolu španske Primere.

Strelci za Bilbao bili su Injaki Vilijams u 14. i Aleks Berenger iz penala u drugom minutu nadoknade poluvremena.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Gol za Sosijedad postigao je hrvatski internacionalac Luka Sučić u 30. minutu.

Bilbao je sedmi sa 15 bodova, a Sosijedad je na petom mestu sa 19 poena.

U narednom kolu, Bilbao će gostovati Osasuni, dok će Sosijedad u San Sebastijanu dočekati Rajo Valjekano.

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