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Fudbaleri Partizana odigrali su sjajnu utakmicu i pobedili su danas na svom terenu Zemun 3:0, u 14. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Partizan bili su Demba Sek u 30, Mario Jurčević u 47. i Milan Vukotić u 74. minutu.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Kostić, ženski sudija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je napredovao dva mesta na tabeli i sada je osmi sa 17 bodova, a Zemun je na poslednjem, 14. mestu sa šest poena.

Utakmici na stadionu u Humskoj prisustvovao je solidan broj navijača kada je Partizan u pitanju.

Ali, jedna Aleksandra je sve zasenila.

Aleksandra Kostić je bila pomoćni sudija na pomenutom meču, a maestralno i bez greške je obavila posao.

00:27 Aleksandra Kostić, ženski sudija Izvor: Kurir

Devojka iz Žitorađe je jedna od naših najboljih ženskih sudija. Ne samo da sudi u Srbiji, već ima i internacionalno iskustvo. Aleksandra je minulog leta sudila na Evropskom prvenstvu za omladinke koje je održano u Bosni i Hercegovini, a imala je tu čast da deli pravdu na utakmici koja je otvorila ovo prvenstvo.