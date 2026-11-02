CRNO-BELI PREPOROĐENI POSLE SMENE TRENERA: Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice Partizan - Zemun
Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu Zemun 3:0, u 14. kolu Super lige Srbije.
Strelci za Partizan bili su Demba Sek u 30, Mario Jurčević u 47. i Milan Vukotić u 74. minutu.
Partizan je osmi sa 17 bodova, a Zemun je na poslednjem, 14. mestu sa šest poena.
U narednom kolu, Partizan će dočekati Mačvu, dok će Zemun ugostiti IMT.
Partizan je poveo u 30. minutu. Nikola Čumić je uputio pas po zemlji pred gol Zemuna, gde se najbolje snašao Sek i izblizine zatresao mrežu.
Crno-beli su duplirali prednost u 47. minutu. Udarac Čumića je odbranio golman Zemuna Dubljević, ali se lopta odbila do Jurčevića koji ju je prosledio u gol.
Konačan rezultat postavio je Vukotić u 74. minutu. On je preciznim udarcem sa oko 25 metara pogodio donji levi ugao gola Zemuna.
Zemun je meč završio sa 10 igrača na terenu, pošto je u sudijskoj nadoknadi vremena direktan crveni karton dobio Eduvie Ikoba.