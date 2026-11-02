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Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu Zemun 3:0, u 14. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Partizan bili su Demba Sek u 30, Mario Jurčević u 47. i Milan Vukotić u 74. minutu.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Zemun, Super liga Srbije 1.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic

Partizan je osmi sa 17 bodova, a Zemun je na poslednjem, 14. mestu sa šest poena.

U narednom kolu, Partizan će dočekati Mačvu, dok će Zemun ugostiti IMT.

Partizan je poveo u 30. minutu. Nikola Čumić je uputio pas po zemlji pred gol Zemuna, gde se najbolje snašao Sek i izblizine zatresao mrežu.

Crno-beli su duplirali prednost u 47. minutu. Udarac Čumića je odbranio golman Zemuna Dubljević, ali se lopta odbila do Jurčevića koji ju je prosledio u gol.

Konačan rezultat postavio je Vukotić u 74. minutu. On je preciznim udarcem sa oko 25 metara pogodio donji levi ugao gola Zemuna.

Zemun je meč završio sa 10 igrača na terenu, pošto je u sudijskoj nadoknadi vremena direktan crveni karton dobio Eduvie Ikoba.