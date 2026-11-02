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Lionel Mesi ponovo je naterao fudbalski svet da mu se divi!

Čarobni Argentinac režirao je veliki preokret Inter Majamija protiv Nju Ingland Revolušna, a način na koji je učestvovao u oba gola još jednom je pokazao da za njega godine ne predstavljaju nikakvu prepreku. Njegov tim slavio je sa 2:1, a najveća zvezda večeri ponovo je bio čovek sa brojem 10 na leđima!

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Burt Granofsky / Zuma Press / Profimedia, Fred Kfoury III/Icon Sportswire / Zuma Press / Profimedia

Delovalo je da će Inter Majami doživeti bolan poraz. Domaćin je poveo u 53. minutu preko Danijela Gazdaga i dugo čuvao prednost, ali onda je na scenu stupio Mesi i za samo nekoliko minuta potpuno promenio tok utakmice.

Prvo je u 69. minutu izveo potez koji se ne viđa svakog dana. Posle odličnog dodavanja Telaska Segovije, Mesi je utrčao između dvojice defanzivaca i gotovo neverovatnim potezom, udarcem potiljkom, spustio loptu pravo na glavu Hermana Berteramea. Meksikanac je takvu asistenciju pretvorio u pogodak i doneo izjednačenje Majamiju.

A onda - prava fudbalska magija!

Igrao se 83. minut kada je Mesi ponovo uzeo stvari u svoje ruke. Dobio je loptu na ivici kaznenog prostora, vešto se oslobodio trojice protivničkih fudbalera, odigrao kombinaciju sa Segovijom i potom levicom poslao loptu u dalji ugao. Golman Met Tarner bio je nemoćan, a stadion je ostao u čudu!

Bio je to njegov 26. pogodak u ovosezonskom prvenstvu, čime je dodatno učvrstio prvo mesto na listi strelaca MLS lige.

Drama do poslednjeg minuta, VAR spasao Mesija i društvo

Ipak, ni tu nije bio kraj uzbuđenjima. Nju Ingland je u završnici pokušao da izbegne poraz, a u 89. minutu učinilo se da je dobio poklon koji bi mogao da promeni sve.

Posle centaršuta Luke Langonija, defanzivac Intera Jan Frej nespretno je glavom poslao loptu u sopstvenu mrežu. Domaći navijači već su počeli da slave izjednačenje, ali je usledila VAR provera. Pogodak je poništen zbog ofsajda, pa je Majami uspeo da sačuva ogromna tri boda!

Koliko je ova pobeda bila važna govori i stanje na tabeli. Inter Majami je sada pretekao Nju Ingland i ima 59 bodova, jedan više od direktnog rivala. Trijumfom je obezbedio i plasman u KONKAKAF Ligu šampiona naredne godine, dok bi pobedom nad Šarlotom u poslednjem kolu regularnog dela osigurao prednost domaćeg terena sve do finala Istočne konferencije.

Posebnu težinu ovom rezultatu daje i podatak da je utakmicu na stadionu u Foksborou pratilo čak 54.112 gledalaca, što je rekordna poseta Nju Inglanda ove sezone.

Mesi je tako još jednom pokazao da i kada njegov tim upadne u probleme, uvek može da pronađe način da preokrene priču. Jedna asistencija potiljkom, jedan majstorski prodor i gol za pobedu - fudbalski spektakl u režiji čoveka koji kao da ne poznaje granice!