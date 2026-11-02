OVAKAV GOL SE NE VIĐA SVAKOG DANA! Kakav PROJEKTIL reprezentativca Bosne i Hercegovine! Mlada zvezda Juventusa raspametila Italiju! (VIDEO)
- Juventus je pobedio Napoli 2:0 u derbiju Serije A, a Kerim Alajbegović je postigao prvi gol na meču u 70. minutu.
- Mladi Bosanac je sa oko 20 metara pogodio stativu i mrežu, pa dobio ovacije u Torinu.
- Alajbegović je ubrzo tražio izmenu zbog problema sa listom, dok je konačnih 2:0 postavio Žeremi Boga.
Juventus je srušio Napoli sa 2:0 u velikom derbiju Serije A, ali glavna priča večeri bio je momak iz Bosne i Hercegovine! Kerim Alajbegović izveo je pravu majstoriju, opalio sa distance i postigao spektakularan gol koji je podigao Torino na noge!
Mladi fudbaler pokazao je da ima izuzetno preciznu i snažnu levicu, a njegov pogodak u 70. minutu bio je jedan od najlepših trenutaka utakmice. Alajbegović je tako na velika vrata skrenuo pažnju na sebe i pokazao da može da se nosi sa najvećim izazovima italijanskog fudbala.
Projektil koji je zaludeo Torino
Igrao se 70. minut kada je Alajbegović dobio loptu od Edona Žegrove. Nije mnogo oklevao - povukao je ka sredini, namestio se i sa oko 20 metara raspalio po lopti.
Usledio je pravi projektil! Lopta je pogodila unutrašnju stranu stative i završila u mreži, dok je golman Napolija Aleks Meret mogao samo da isprati njen let. Juventus je poveo, a mladi Bosanac dobio ovacije za potez koji će se dugo prepričavati.
Bio je to njegov prvi pogodak u Seriji A, i to protiv jednog od najvećih klubova na Apeninima. Ipak, Alajbegović nije dugo ostao na terenu - ubrzo nakon gola zatražio je izmenu zbog problema sa listom.
Juventus dokrajčio Napoli
Domaćin je u završnici dobio dodatni vetar u leđa kada je Napoli ostao sa desetoricom igrača. Luka Marijanuči zaradio je drugi žuti karton u 75. minutu, pa su gosti morali da nastave sa igračem manje.
Juventus je to iskoristio i u 87. minutu stavio tačku na utakmicu. Žeremi Boga je sjajnim udarcem sa distance savladao Mereta i postavio konačnih 2:0.
Ipak, koliko god važna bila pobeda crno-belih, u centru pažnje našao se Alajbegović. Njegov pogodak bio je trenutak koji je obeležio derbi i još jednom pokazao koliko talenta ima mladi fudbaler.
Od Salcburga do velike scene u Italiji
Kerim Alajbegović rođen je 21. septembra 2007. godine u Kelnu, ali nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Fudbalski put započeo je u Nemačkoj, a afirmaciju je stekao kroz omladinske selekcije Bajera iz Leverkuzena i nastupe za Salcburg.
U dresu austrijskog kluba prethodne sezone upisao je 44 nastupa, postigao 13 golova i zabeležio četiri asistencije u svim takmičenjima. Njegove igre privukle su pažnju brojnih klubova, a Juventus je odlučio da ga dovede i veže ugovorom do 2031. godine.
Sada je protiv Napolija pokazao zbog čega se od njega toliko očekuje.