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Juventus je srušio Napoli sa 2:0 u velikom derbiju Serije A, ali glavna priča večeri bio je momak iz Bosne i Hercegovine! Kerim Alajbegović izveo je pravu majstoriju, opalio sa distance i postigao spektakularan gol koji je podigao Torino na noge!

Mladi fudbaler pokazao je da ima izuzetno preciznu i snažnu levicu, a njegov pogodak u 70. minutu bio je jedan od najlepših trenutaka utakmice. Alajbegović je tako na velika vrata skrenuo pažnju na sebe i pokazao da može da se nosi sa najvećim izazovima italijanskog fudbala.

1/5 Vidi galeriju Kerim Alajbegović u dresu Juventusa Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport / IPA / Profimedia, Nderim Kaceli / Zuma Press / Profimedia

Projektil koji je zaludeo Torino

Igrao se 70. minut kada je Alajbegović dobio loptu od Edona Žegrove. Nije mnogo oklevao - povukao je ka sredini, namestio se i sa oko 20 metara raspalio po lopti.

Usledio je pravi projektil! Lopta je pogodila unutrašnju stranu stative i završila u mreži, dok je golman Napolija Aleks Meret mogao samo da isprati njen let. Juventus je poveo, a mladi Bosanac dobio ovacije za potez koji će se dugo prepričavati.

Bio je to njegov prvi pogodak u Seriji A, i to protiv jednog od najvećih klubova na Apeninima. Ipak, Alajbegović nije dugo ostao na terenu - ubrzo nakon gola zatražio je izmenu zbog problema sa listom.

Juventus dokrajčio Napoli

Domaćin je u završnici dobio dodatni vetar u leđa kada je Napoli ostao sa desetoricom igrača. Luka Marijanuči zaradio je drugi žuti karton u 75. minutu, pa su gosti morali da nastave sa igračem manje.

Juventus je to iskoristio i u 87. minutu stavio tačku na utakmicu. Žeremi Boga je sjajnim udarcem sa distance savladao Mereta i postavio konačnih 2:0.

Ipak, koliko god važna bila pobeda crno-belih, u centru pažnje našao se Alajbegović. Njegov pogodak bio je trenutak koji je obeležio derbi i još jednom pokazao koliko talenta ima mladi fudbaler.

Od Salcburga do velike scene u Italiji

Kerim Alajbegović rođen je 21. septembra 2007. godine u Kelnu, ali nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Fudbalski put započeo je u Nemačkoj, a afirmaciju je stekao kroz omladinske selekcije Bajera iz Leverkuzena i nastupe za Salcburg.

U dresu austrijskog kluba prethodne sezone upisao je 44 nastupa, postigao 13 golova i zabeležio četiri asistencije u svim takmičenjima. Njegove igre privukle su pažnju brojnih klubova, a Juventus je odlučio da ga dovede i veže ugovorom do 2031. godine.

Sada je protiv Napolija pokazao zbog čega se od njega toliko očekuje.