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Bila je to prva pobeda "topdžija" na Enfildu posle 14 godina.

A, kod sporne situacije u centru pažnje našao se Aleksander Isak kojeg je Jirijen Timber povukao za dres dok je pokušavao da dođe do lopte pred golom Arsenala.

Sudija Endi Medli nije pokazao na belu tačku, a odluka je ostala na snazi i nakon VAR provere.

1/5 Vidi galeriju Aleksander Isak na utakmici Liverpul - Arsenal Foto: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Takva odluka izazvala je brojne reakcije, a među najglasnijima bio je legendarni fudbaler Liverpula Džejmi Karager, koji nije krio bes.

"Iskreno, potpuno sam ljut. Kako je, pobogu, moguće da sudija pogleda tu situaciju i odluči da to nije penal? Šta te sudije uopšte gledaju? Zašto igrači svaki kontakt moraju da prenaglase da bi im se dosudio penal? VAR mora da radi svoj posao", rekao je Karager.

U šoku legende Mančestera i Arsenala

Kada Piter Šmajhel, legenda Mančester junajteda, Liverpulovog najvećeg rivala, ovako govori o situaciji, jasno je koliko je odluka izazvala kontroverzu.

"Zašto uopšte moramo da pričamo o tome? Zašto oni to ne vide? Mi to vidimo uživo, sa nekih 70 jardi udaljenosti. Zašto oni ne mogu da vide? Mislim da je Liverpul prevaren, posebno kada je u pitanju situacija sa Isakom", poručio je Šmajhel.

Na stranu Liverpula u ovoj situaciji je stao čak i bivši fudbaler Arsenala Fredi Ljungberg. Šveđanin je bio vrlo jasan kada je govorio o spornoj situaciji i radu sudijske ekipe.

"To je bilo jasno, sudijska ekipa je to propustila. Ponekad sam mislio da je sudija donosio veoma čudne odluke. Smatram da je bio prilično loš u suđenju. Ali takva situacija, uz VAR, jednostavno ne sme da bude propuštena. To je očigledan penal", dodao je Ljunberg.

Tako je jedna odluka na utakmici Liverpula i Arsenala postala glavna tema posle derbija, a posebno je odjeknula činjenica da su se u oceni situacije praktično složili ljudi koji dolaze iz potpuno različitih fudbalskih tabora.

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