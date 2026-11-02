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"Apel za spas Partizana" se oglasio saopštenjem koje prenosimo u celosti:

"U trenutku kada se u Srbiji odvijaju istorijske promene, za koje verujemo da će našoj deci doneti bolje i pravednije sutra, FK Partizan ne sme ostati zarobljen u sistemu neodgovornosti, političkih uticaja i ličnih interesa. Niko nema pravo da se iza imena Partizana krije od odgovornosti za način na koji je došao na vlast i za rezultate koje je ostvario.

Zato mi, bivši igrači, treneri i sportski radnici okupljeni oko "Apela za spas FK Partizan", pozivamo celokupno rukovodstvo kluba da podnese neopozive ostavke.

Aktuelno rukovodstvo došlo je na čelo Partizana pod krajnje spornim okolnostima, na način koji smatramo nedemokratskim, vaninstitucionalnim i protivnim Statutu kluba i Zakonu o sportu Republike Srbije.

Prethodni Statut jasno je propisivao da novi saziv Skupštine bira prethodni, dok je pravo izmene Statuta pripadalo isključivo Skupštini. Privremeni organ nije imao jasno definisana ovlašćenja da preuzme njenu ulogu, menja Statut ili samostalno formira novu Skupštinu.

Po kom Statutu je izabrano rukovodstvo, ako je novi Statut usvojen upravo tog dana, a prema sopstvenim odredbama stupao na snagu tek osmog dana od objavljivanja?

Ostaje ozbiljna sumnja da je rukovodstvo samo sebi kreiralo pravila po kojima je potom izabrano.

Posebno pitanje predstavlja izbor Rasima Ljajića za predsednika kluba. Zakon o sportu zabranjuje članovima uprave sportskih organizacija istovremeno vršenje funkcija u organima političkih stranaka. Ljajić je ranije tvrdio da je svoju stranačku funkciju zamrznuo. Prema javno objavljenim informacijama, ostavku na mesto predsednika Socijaldemokratske partije Srbije podneo je u prvoj polovini jula 2026. godine, a stranka je njegov odlazak potvrdila 2. avgusta 2026. godine. Njegovo ime nalazi se kao potpisnik finansijskog izveštaja stranke za 2025. godinu, u svojstvu ovlašćenog lica, sa datumom 4. avgust 2026. godine.

Rasim Ljajić je tokom predizborne kampanje igrao kolo i posetio Šabački vašar, dok je Partizan prolazio kroz tešku rezultatsku krizu i tavorio pri dnu tabele. Smatramo nedopustivim da predsednik kluba u takvim okolnostima učestvuje u vašarskim i stranačkim zabavama. Takvo ponašanje pokazuje neodgovoran odnos prema Partizanu i njegovim navijačima.

1/6 Vidi galeriju Rasim Ljajić na vašaru Foto: Instagram Printscreen

Ni kadrovska politika nije ništa manje sporna. Iz prethodnog Statuta uklonjena je odredba o posebnom utvrđivanju uslova za izbor generalnog direktora. Danko Lazović ima završenu srednju školu i završen UEFA kurs. UEFA kurs nije zamena za visoko obrazovanje. Smatramo očiglednim da je Statut prilagođen kako bi Lazović sa takvim obrazovanjem mogao da bude imenovan za generalnog direktora, umesto da se kandidat bira prema unapred utvrđenim stručnim uslovima. Neprihvatljivo je prilagođavati pravila pojedincima. Mi se zalažemo za ljude čije obrazovanje, stručnost i profesionalni kredibilitet odgovaraju odgovornosti koju preuzimaju.

Sportski rezultati najbolje oslikavaju posledice ovakvog upravljanja. Partizan se nije plasirao u ligašku fazu nijednog evropskog takmičenja, a trenutni plasman na tabeli jedan je od najgorih u istoriji kluba.

Istovremeno, omladinska škola, decenijama temelj sportskog i ekonomskog razvoja Partizana, potisnuta je u drugi plan. Umesto sistematskog uvođenja sopstvene dece u prvi tim, angažuju se strani fudbaleri čiji kvalitet, doprinos i minutaža otvaraju ozbiljna pitanja. Ko odlučuje o tim transferima, preko kojih menadžerskih agencija se realizuju i čijim interesima služi takva sportska politika?

Rukovodstvo se pritom hvali finansijskom konsolidacijom i vraćanjem dugova, prećutkujući ključnu činjenicu: država Srbija obezbedila je oko 20 miliona evra direktne i indirektne pomoći, uključujući sponzorske ugovore.

Zaključak i zahtev

Dugovi izmireni uz takvu pomoć nisu isključivo uspeh rukovodstva. U tome su učestvovala javna sredstva, odnosno sredstva koja neposredno ili posredno pripadaju svim građanima Srbije.

Primiti 20 miliona evra pomoći nije isto što i zaraditi 20 miliona evra sopstvenim poslovanjem. Finansijska konsolidacija znači stvoriti održiv klub, a ne zavisiti od države.

Sve navedeno slika je mnogo šireg problema: katastrofalnog stanja u srpskom fudbalu, u kojem se godinama zanemaruju institucije, stručnost, odgovornost i transparentnost.

Naš stav je jasan: Skupštinu i rukovodstvo FK Partizan postavila je bivša vlast. To smatramo očiglednim iz načina njihovog formiranja, koji, prema našem tumačenju, predstavlja kršenje Statuta kluba i zakona Republike Srbije. Takvo postupanje zahteva punu odgovornost svih koji su u njemu učestvovali.

Partizan nije ničija privatna svojina, politički plen niti prostor za ostvarivanje pojedinačnih interesa. Partizan pripada generacijama koje su ga stvarale i navijačima koji su uz njega ostali i u najtežim trenucima.

Zato još jednom zahtevamo da celokupno rukovodstvo FK Partizan preuzme odgovornost i podnese neopozive ostavke.

Partizanu su potrebne legitimne institucije, obrazovani i stručni ljudi, jasna sportska strategija i odgovorno upravljanje.

Partizan mora biti iznad svakog pojedinca, svake politike i svakog ličnog interesa", navedeno je u saopštenju udruženja "Apel za spas Partizana".

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