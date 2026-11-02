NIKO NE ŽELI DA BUDE PREDSEDNIK FSS! Iz Stare Pazove stigla šokantna poruka - FIFA i UEFA će morati da reaguju!
FSS je saopštio da je istekao rok za podnošenje kandidature za predsednika i članove Izvršnog odbora.
To znači da će biti posla za FIFA i UEFA, a u kratkom saopštenju iz Stare Pazove je javljeno da su ove fudbalske asocijacije već upoznate sa tim.
"U okviru izbornog procesa u Fudbalskom savezu Srbije istekao je rok predviđen za podnošenje kandidatura za predsednika i članove Izvršnog odbora.
Do isteka navedenog roka nije podneta nijedna kandidatura.
Stručne službe FSS u komunikaciji su sa nadležnim službama UEFA i FIFA radi obezbeđivanja funkcionisanja Saveza u skladu sa važećom regulativom, do stvaranja uslova za sprovođenje izbornog procesa na svim nivoima za novi mandatni period", navedeno je u na sajtu FSS.
Naslednik još uvek aktuelnog predsednika Dragana Džajića je trebalo da bude odabran za dve nedelje na skupštinskom zasednaju, a u periodu koji je pred nama biće jasnije na koji način će ova situacija biti rešena.
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