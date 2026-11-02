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Kriza u Partizanu ne jenjava, a nezadovoljstvo radom klupskog rukovodstva sve glasnije iznose i nekadašnji fudbaleri crno-belih.

O aktuelnoj situaciji u klubu iz Humske ovoga puta bez uvijanja govorio je Goran Bogdanović, koji je u razgovoru za "Žurnal" oštro kritikovao aktuelne čelnike kluba i poručio da bi, da je na njihovom mestu, odavno napustio Srbiju.

Bogdanović smatra da se neuspesi mogu tolerisati određeno vreme, ali da je situacija u Humskoj odavno prešla granicu strpljenja.

"Mogu neki neuspesi da se trpe mesec dana, samo što ovo traje duže. Da sam bio u situaciji u kojoj su sad oni koji vode klub, pobegao bih iz Srbije. Bilo bi me sramota da ne podnesem ostavku i pružim šansu drugima. Imam utisak da njih Partizan ne interesuje i da im je fotelja na prvom mestu", rekao je Bogdanović za Žurnal.

Posebno ga je pogodilo to što, kako ističe, čelnici kluba nisu ispunili ranija obećanja o odlasku ukoliko Partizan ne prođe dalje u Evropi.

"Govorili su da odlaze ako budu eliminisani od Hetafea, odnosno iz, kako ja volim da kažem, brdske lige (Liga konferencije). Partizan je odigrao dobro jedno poluvreme i mislio je da će moći da prođe dalje. Čelnici kluba nemaju ni svoje ja, nešto kažu, pa poreknu", ogorčen je nekadašnji fudbaler crno-belih.

Sve veći pritisak na rukovodstvo

Ovakve kritike dolaze u trenutku kada se nezadovoljstvo stanjem u Partizanu širi i među nekadašnjim igračima i sportskim radnicima. Oko inicijative "Apel za spas Partizana" okupljeni su bivši fudbaleri i treneri koji takođe traže promene u Humskoj i neopozive ostavke rukovodstva.

Njihov stav dodatno oslikava koliko je duboko nezadovoljstvo načinom na koji se klub vodi.

Goran Bogdanović Foto: Printskrin/Instagram

Ko je Goran Bogdanović?

Goran Bogdanović je nekadašnji fudbaler Partizana i jedan od prepoznatljivih igrača crno-belih iz perioda od 1985. do 1993. godine. Dres kluba iz Humske nosio je čak 384 puta, a ostao je upamćen po čuvenom driblingu poznatom po imenu "biciklica" koji je prvi put demonstrirao kao osamnaestogodišnji prvotimac crno-belih. I danas je vezan za Partizan, a jedan je od ljudi okupljenih oko inicijative „Apel za spas Partizana“, kroz koju se zalaže za promene i izlazak kluba iz krize.