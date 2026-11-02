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Mančester junajted prolazi kroz jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji, a upozorenje koje je stiglo od bivšeg menadžera Erika ten Haga dodatno je uzdrmalo navijače slavnog kluba.

Holandski stručnjak smatra da "crvenim đavolima" čak preti i ispadanje iz Premijer lige, ukoliko se kriza nastavi!

Ten Hag je ovu zabrinjavajuću procenu izneo posle poraza Junajteda od Čelsija (0:2), koji je ekipu Majkla Kerika ostavio na 17. mestu na tabeli. Situacija je alarmantna: tim je sakupio svega sedam bodova iz devet utakmica i nalazi se tik iznad zone ispadanja, a od opasne pozicije deli ga samo bolja gol-razlika.

Uz to, Junajted je u seriji od čak devet utakmica bez pobede u svim takmičenjima, što je njegov najduži niz bez trijumfa još od 1984. godine!

Ten Hag ne isključuje najgori scenario

Na pitanje da li bi Mančester junajted mogao da ispadne iz Premijer lige prvi put posle više od pola veka, Ten Hag nije pokušao da ublaži situaciju. Naprotiv, jasno je stavio do znanja da u današnjem engleskom prvenstvu nijedan klub nije bezbedan.

"U Premijer ligi je to svakako moguće, jer je svaki tim jednostavno jak. Ako stvari krenu po zlu i uđete u negativnu spiralu, situacija može postati veoma, veoma teška", rekao je Ten Hag za "ESPN".

Njegove reči dolaze u trenutku kada se na "Old Trafordu" suočavaju sa ozbiljnim problemima. Uprava je odlučila da Majkl Kerik ostane na klupi i za naredni meč, uprkos teškim porazima od Bornmuta (0:3) i Koma (1:4) u Ligi šampiona.

1/7 Vidi galeriju Erik Ten Hag Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, AP Photo/Dave Thompson

Podsetio na ono što je uradio u Junajtedu

Ten Hag je Mančester junajted preuzeo 2022. godine, a tokom svog mandata uspeo je da osvoji FA kup i Liga kup, pre nego što je 2024. dobio otkaz. Holanđanin se osvrnuo i na period proveden u Engleskoj, podsećajući na trofeje koje je osvojio sa ekipom.

"Pre našeg dolaska, prošli su kroz šest godina bez ijednog trofeja. A pogledajte gde su sada", poručio je nekadašnji menadžer Junajteda.

Ten Hag je u međuvremenu dobio novu funkciju i imenovan je za tehničkog direktora Tventea.

Keriku gori pod nogama!

Pred Majklom Kerikom sada su utakmice koje bi mogle ozbiljno da odrede dalji tok sezone. Junajtedu je neophodan hitan preokret, jer bi nastavak loših rezultata mogao da ga gurne još bliže ambisu.

Ekipu očekuju duel sa Romom na "Old Trafordu" u Ligi šampiona, a zatim i prvenstveni okršaj sa Aston Vilom. Upravo bi ti mečevi mogli da pokažu da li Kerik ima rešenje za krizu ili će se pritisak na klub dodatno pojačati.