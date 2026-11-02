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U trenutku kad je Liverpul gubio sa 1:0, nakon vodećeg gola Kaija Haverca, Jurijan Timber je povukao Aleksandera Isaka za dres dok je pokušao da zahvati loptu glavom posle centaršuta Bredlija Barkole.

Stjuart Atvel, koji je bio na dužnosti u VAR sobi, procenio je da povlačenje nije bilo dovoljno snažno da bi se odluka preinačila, ali se Iraola nije složio sa tim.

"Jasno se vidi povlačenje za dres. Aleks je bio ispred njega, nameravao je da šutira glavom ispred gola, ali nije mogao jer ga je ovaj povukao za dres", rekao je Andoni Iraola, prenosi "BBC".

"Da je pao na zemlju, dosudili bi penal 100 odsto. Tako je trebalo da bude, ali šta je tu je. Sledeći put, treneri bi trebalo da kažu Aleksu da padne jer inače neće dosuditi faul", dodao je on.

1/5 Vidi galeriju Aleksander Isak na utakmici Liverpul - Arsenal Foto: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pričaću igračima da padaju

Usledilo je pitanje šta je rešenje za ubuduće.

"Rešenje je da moraš da odglumiš pad, ako ne padneš, neće dosuditi ništa", rekao je trener Liverpula.

Iraola je za "Skaj Sports" izjavio da bi treneri ubuduće trebalo da kažu svojim igračima da padnu na zemlju.

Na pitanje da li će to ubuduće reći Isaku, dodao je: "Da, definitivno".

Liverpul je na kraju izgubio od Arsenala sa 0:1, u meču devetog kola Premijer lige.

Ekipa sa Enfilda je posle ovog poraza peta na tabeli sa 15 bodova.

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