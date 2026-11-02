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Milan Borjan je pokušao da ospori trag koji je Bibars Natho ostavio u Partizanu, ali mu Izraelac nije ostao dužan!

Nekadašnji vezista crno-belih odgovorio je bivšem golmanu Crvene zvezde bez dlake na jeziku, a onda ga podsetio na detalj koji ovaj sigurno ne pamti po dobrom - gol koji mu jedao razornom levicom sa 20-ak metara.

Natho je u podkastu "2X45" Mozzart sporta govorio o godinama provedenim u Humskoj, a povod za osvrt na večitog rivala bila je upravo Borjanova izjava da Izraelac nije ostavio naročit trag u Partizanu, pre svega zato što tokom sedam godina nije osvojio nijedan trofej.

Odgovor nekadašnjeg fudbalera crno-belih bio je kratak, direktan i prilično provokativan.

"Sećam se nekoliko golova koje je primio od mene. Prvi levom nogom sa 20 metara, do danas pokušava da pronađe loptu", brutalno je Natho potkačio bivšeg golmana Crvene zvezde.

Sedam godina u Partizanu, ali bez trofeja

Natho je prošle sezone završio igračku karijeru i posle sedam godina napustio Partizan. Iako je u Humskoj ostavio dubok trag i bio jedan od važnijih igrača crno-belih, postoji nešto što će mu sigurno ostati kao velika neostvarena želja - osvajanje trofeja.

Izraelac je sa Partizanom gubio finala Kupa Srbije od Crvene zvezde i Vojvodine, dok je šampionska titula tokom njegovog boravka u Beogradu redovno završavala u rukama najvećeg rivala.

Upravo zbog toga posebno je zanimljivo ono što je ispričao o svojim očekivanjima kada je stigao u Humsku. Verovao je da će sa crno-belima osvajati pehare i da će Partizan u tom periodu biti mnogo uspešniji.

"Kada sam dolazio u Partizan, bio sam siguran da ćemo ih osvajati. Znao sam da su Zvezda i Partizan najdominantniji u Srbiji. Mislio sam, možda nećemo biti šampioni svih sedam godina, ali mislim da bismo u nekim normalnim okolnostima osvojili barem dve titule i dva kupa", pričao je Natho o svojoj karijeri u Humskoj.

Tako je nekadašnji vezista crno-belih otvorio i bolnu temu iz svog perioda u Partizanu, ali je Borjanu jasno stavio do znanja da nije zaboravio njihove duele. Trofeji su izostali, ali golovi protiv večitog rivala očigledno su mu ostali u veoma lepom sećanju!