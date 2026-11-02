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Nedavno je svoje mišljenje istakao Vladimir Stojković, a potom i Ivan Golac koji je javnosti saopštio nameru da preuzme klub i izneo svoj plan.

Ljajić je govorio o svemu tome.

"Ništa se ne dešava. Sve ovo je očekivano. Svi oni koji su odranije pretendovali da dođu u Partizan koriste svaku priliku. Da li je to loš rezultat, politička dešavanja u zemlji, promene posle izbora. Oni žele da se domognu Partizana. Dok smo mi na ovim pozicijama nećemo biti socijalna ustanova, ni zavod za zapošljavanje", rekao je Rasim Ljajić u razgovoru za "Sportski žurnal" i dodao:

"Redovna sednica Skupštine kluba održaće se u januaru, kao što smo ranije planirali, a ona može da preraste u izbornu. Nije to nikakav problem, ali se promene neće dešavati na ulici i u medijima. Imamo apsolutno iste likove koji se pojavljuju posle svake turbulencije. Prvi smo rekli da mogu da se kandiduju i zakazali Skupštinu, ali niko se nije pojavio. Svi očekuju da se ušetaju u klub posle političkih promena. Videli su novu priliku. Partizan mora da bude klub u kojem politika neće određivati ko će rukovoditi klubom. U poslednje dve godine smo se trudili, i pored toga što sam i ja sam političar, da ne bude upliva sa strane. Zbog toga smo često napadani. Ovo je klub navijača Partizana i neće biti upliva državne vlasti".

1/4 Vidi galeriju Rasim Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine FK Partizan Foto: Petar Aleksić

Kratak "medeni mesec"

U ponedeljak se saopštenjem oglasilo i udruženje "Apel za spas Partizana" u kojem je poručeno upravo suprotno od poslednje rečenice: "upravu je postavila bivša vlast".

Ljajić ističe da se redovno povećavao broj ljudi koji su želeli da nađu svoje mesto u klubu.

"Naš medeni mesec je trajao manje od mesec dana. Došli smo, jer tada niko nije hteo i molili su nas da budemo tu. Kada smo počeli da vadimo klub iz blata u kojem se nalazio, onda se svakog meseca pojavljuju ljudi koji, nažalost, vide priliku da reše svoja finansijska pitanja. Neko ko je teškom mukom potrošio novac i sada želi da se vadi na Partizanu, to baš neće ići tako lako. Meni je žao, ali moram da kažem teškog srca. Radi se o nekadašnjim igračima kojima je neko svojevremeno obećao da će doći i celu projekciju budućnosti pravili su na svom povratku. Vrata kluba nikome nisu zatvorena, svi imaju mogućnost da pomognu, ali... Mora da postoji neko znanje, nova vrednost, ne samo da glavna referenca nekome bude da je nekada igrao za Partizan".

Ljajić podseća da je veliki broj bivših asova angažovan u Humskoj.

"Nikada više nekadašnjih igrača nije bilo uključeno u rad kluba. U Skupštini je 13 ljudi bivših prvotimaca i trenera. U operativnom sportskom sektoru su sve sami fudbaleri – Danko Lazović, Raća Petrović, Goran Trobok, Dejan Rusmir, Nenad Marinković, Miralem Sulejmani. Nema mesta za sve. Ako neko misli da svako ko je igrao u Partizanu mora po automatizmu da dobije mesto, to nažalost ne može da se dogodi jer toga nema nigde u svetu", zaključio je Rasim Ljajić.

Kurir sport/Sportski žurnal

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