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Šef stručnog štaba Novog Pazara Nenad Lalatović nije krio ogorčenje nakon prvenstvenog gostovanja u Kragujevcu, otvorivši dušu pred novinarima povodom uvreda koje su tokom čitavog susreta stizale sa tribina stadiona „Čika Dača”.

Njegovi izabranici položili su oružje i pretrpeli poraz rezultatom 0:2, ali je gorak utisak utakmice dodatno pojačao neprijateljski nastrojen ambijent.

Temperamentni stručnjak s vidnim razočaranjem je podvukao da su ga domaće pristalice vređale, zaboravivši pritom da je u Kragujevcu proveo izuzetno uspešne dane i ostavio neizbrisiv trag u klupskoj istoriji.

"Ja Radnički mnogo volim. Od ovih navijača nisam zaslužio nijednu ružnu reč. Nikada ništa loše nisam rekao o ovom klubu i gradu. Kada sam izgubio majku, došao sam ovde. U najtežem periodu života stigao sam u Kragujevac. Namestio sam gol pred 25.000 ljudi protiv Sartida, moja slika i dalje stoji tu. To nikada ne sme da se zaboravi ", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare i potom dodao:

"Kada sam kao trener preuzeo Radnički, bili smo poslednji na tabeli. To se brzo zaboravlja. Vi treba da volite Feđu, on je to zaslužio. Ja sam ispao 'papak' i treba da me bude sramota, ali nisam zaslužio da me neko vređa. Nikada nisam rekao ružnu reč o Radničkom, možda u nekoj svađi, jer je moj temperament takav", dodao je Lalatović.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Inače, Novi Pazar je pretrpeo šesti poraz i zauzima 10. mesto na tabeli sa 16 bodova.

U sledećem kolu Radnički će u Pančevu igrati protiv Železničara, a Novi Pazar će dočekati Mladost.