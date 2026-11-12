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Pre malo više od 55 godina, 2. novembra 1971, Gana je izgubila jednog od svojih najvećih golmanskih asova.

Robert Mensah, legendarni golman reprezentacije i Asante Kotoka, preminuo je u bolnici u Temi nakon što je tokom sukoba u jednom baru zadobio smrtonosne povrede razbijenom flašom. Imao je samo 32 godine.

Njegova smrt potresla je čitavu zemlju, a okolnosti tragedije decenijama su izazivale pažnju. Pojavljivale su se različite verzije događaja, spekulacije o tome šta je prethodilo napadu, pa čak i teorije da bi sve moglo da ima veze sa fudbalskim rivalstvom. Ipak, ono što je sigurno jeste da je čovek koji je zaustavljao najbolje napadače Afrike izgubio život posle sukoba u jednom baru.

1/9 Vidi galeriju Robert Mensah Foto: Screenshot

Mensah je bio mnogo više od golmana. Bio je sportska zvezda, čovek prepoznatljiv po crnom dresu, neobičnoj kapi i ponašanju koje je protivnike ostavljalo u čudu. Zbog sličnosti sa legendarnim sovjetskim čuvarom mreže Lavom Jašinom dobio je nadimak "Jašin", a njegove odbrane postale su deo istorije ganskog fudbala.

Od fudbalskog heroja do tragedije u baru

Mensah je najveću slavu stekao u dresu Asante Kotoka, sa kojim je 1970. godine osvojio Afrički kup šampiona. Bio je i jedan od najzaslužnijih za uspehe reprezentacije Gane, sa kojom je stigao do finala Afričkog kupa nacija 1968. godine, a na tom turniru proglašen je za najboljeg golmana.

Samo nekoliko dana pre smrti odigrao je poslednju utakmicu za Kotoko. Prema istraživanju novinara Džonatana Vilsona za "Gardijan", 28. oktobra sačuvao je mrežu u pobedi svog tima nad Sekondi Hasakasom od 1:0.

Niko tada nije mogao da pretpostavi da će to biti poslednji put da ga navijači gledaju na terenu.

Prema arhivskim izveštajima lista "Dejli grafiks", Mensah je naredne večeri bio u baru Credo, u četvrti Community 7 u Temi. Tamo je izbila svađa između dvojice muškaraca, Agje Avere i Džozefa Akeršua. U sukob se umešao i Ajzak Melfa, 31-godišnji električar, koji je kasnije optužen da je razbijenom flašom napao golmana.

Mensah je zadobio teške povrede stomaka i hitno je prebačen u Opštu bolnicu u Temi. Lekari su ga operisali i pokušali da uklone komade razbijene flaše iz njegovog tela. Prve informacije bile su ohrabrujuće i činilo se da bi mogao da se oporavi.

Međutim, borba za život nije imala srećan kraj.

Robert Mensah preminuo je 2. novembra 1971. godine, u 2.30 ujutru. Vest o njegovoj smrti brzo se proširila Ganom, a fudbalska zemlja ostala je u šoku.

Nagađalo se da je sukob izbio zbog žene, pominjalo se i fudbalsko rivalstvo!

Ni decenijama kasnije nisu prestale priče o tome šta se zapravo dogodilo u baru "Credo".

Prema jednoj verziji koja se širila Ganom, sukob je navodno izbio zbog žene. Magazin "New African" kasnije je pisao o toj glasini, ali nije bilo pouzdanih dokaza koji bi je potvrdili.

Pojavile su se i spekulacije da bi tragedija mogla da ima veze sa fudbalskim rivalstvom. Asante Kotoko je trebalo da igra polufinale Afričkog kupa šampiona protiv velikog rivala "Accra Great Olympics" 7. novembra, a Mensah je bio jedan od ključnih igrača ekipe.

Zbog toga su pojedini komentatori nagađali da je napad možda bio povezan sa predstojećom utakmicom, pa čak i da je reč o pokušaju da se oslabi Kotoko pred važan duel. Ipak, sve su to bila samo medijska nagađanja.

Posebno je zanimljivo što se ni verzije o samom sukobu ne poklapaju u potpunosti.

Prema jednom svedočenju koje su prenosili ganski mediji, Mensah je pokušao da razdvoji dvojicu prijatelja koji su se tukli. Međutim, policijski inspektor K. Dž. Akvaje u izjavi za "Dejli grafiks" govorio je o svađi Avere i Akeršua, nakon koje je Melfa navodno krenuo za golmanom i napao ga.

A onda je usledio sudski epilog koji je dodatno zakomplikovao čitavu priču.

Šok na suđenju

Slučaj je dobio neočekivan obrt pred sudom. U predmetu "Melfa protiv Republike", koji je razmatrao Apelacioni sud Gane 1973. godine, izneta je drugačija rekonstrukcija događaja.

Prema sudskom obrazloženju, Melfa je pokušao da razdvoji Mensaha i njegovog prijatelja tokom tuče. Sud je naveo da je golman potom napao Melfu, pretukao ga i nastavio sukob i nakon što je ovaj pokušao da se udalji. Melfa je, prema toj verziji, uzeo razbijenu flašu i upozorio Mensaha da prestane, ali je ovaj nastavio da nasrće, nakon čega ga je Melfa ubo.

Sud je ipak potvrdio krivicu za ubistvo iz nehata. Prvobitna kazna od osam godina zatvora smanjena je na četiri godine nakon žalbe.

Ovaj sudski dokument pokazuje koliko se zvanična rekonstrukcija razlikovala od pojedinih priča koje su kružile nakon tragedije. Zato nije ispravno tvrditi da je Mensah sigurno stradao dok je samo pokušavao da razdvoji prijatelje, niti da je napad bio unapred planiran zbog fudbala.

Čitao novine, provocirao protivnike, a onda je stigla jeziva vest

Mensah je bio jedan od najneobičnijih golmana svog vremena. Nosio je crni dres i veliku kapu, po kojoj je postao prepoznatljiv, a protivnike je često provocirao na način koji bi danas delovao gotovo neverovatno.

Tokom utakmica umeo je da izvadi novine i čita ih dok se igra odvijala na drugoj strani terena. Napadače je izazivao da šutiraju, a ponekad bi se okrenuo od njih kao da ga uopšte ne zanimaju. Igrače koji su izvodili penale umeo je da zadirkuje i provocira plesnim pokretima.

Iza tog neobičnog ponašanja krio se golman izuzetnih sposobnosti. Bio je visok, snažan, imao je sjajne reflekse i nije se plašio da izlazi u noge protivničkim napadačima.

Njegova slava nije bila ograničena samo na Ganu. Godine 1970. bio je deveti u izboru za najboljeg fudbalera Afrike, dok je godinu kasnije završio kao drugi u tom izboru.

A onda je sve prekinuto u jednoj noći.

Krvava fotografija obišla Ganu, hiljade ljudi izašle na ulice

Koliko je Mensah bio voljen, najbolje pokazuje reakcija navijača nakon njegove smrti.

Njegovo telo prevezeno je iz Teme preko Akre do Kumasija, grada u kojem je Asante Kotoko imao ogromnu navijačku bazu, a zatim do Kejp Kosta, gde je počeo fudbalsku karijeru.

Prema izveštaju "Dejli grafiksa", hiljade ljudi, među njima i veliki broj dece, izašle su da mu odaju poslednju počast. Školarci su izostajali sa nastave kako bi otišli na aerodrom i stadion, dok su ulice bile ispunjene ljudima koji su želeli da se oproste od legendarnog golmana. Automobili i taksiji bili su ukrašeni crvenim bojama Kotoka, a saobraćaj je stao dok je prolazila povorka.

Posebno jeziv detalj objavljen je u novinama nakon njegove smrti. „Dejli grafiks“ objavio je fotografiju betonske ploče nedaleko od bara Credo, na kojoj su se još videli tragovi Mensahove krvi.

Ta fotografija ostala je kao potresno svedočanstvo tragedije koja je potresla čitavu zemlju.

"Nikada neće biti drugog Jašina Mensaha"

Ganski kolumnista Addo Tvum oprostio se od legendarnog golmana rečima koje su ostale upamćene.

Opisao ga je kao čoveka velikog stasa, velikih šaka i još većeg srca, nazivajući ga najboljim golmanom Gane.

"Biće mnogo dobrih golmana, ali nikada neće biti drugog Jašina Mensaha", bila je poruka koja je oslikala koliko je njegov odlazak pogodio fudbalsku javnost.

U njegovu čast kasnije je nazvan stadion u Kejp Kostu, gradu u kojem je počeo karijeru. Ganski bend Negro Kings posvetio mu je pesmu, a njegovo ime i danas zauzima posebno mesto u istoriji tamošnjeg fudbala.