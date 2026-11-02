Slušaj vest

Mladi Vasilije Kostov je izneo očekivanja, ali i uputio poruku zvezdašima pred meč trećeg kola Lige konferencije, koji će crveno-beli odigrati u četvrtak od 18 sati i 45 minuta na stadionu “Rajko Mitić” protiv Inter Eskaldesa.

-Pred nama je novi evropski izazov kojem pristupamo maksimalno ozbiljno, sa velikom motivacijom i jasnim ciljem. Znamo šta se očekuje od Crvene zvezde, u svaki meč ulazimo sa ambicijom da pružimo maksimum i ostvarimo pobedu. Verujem da ćemo od stručnog štaba kao i uvek dobiti sve potrebne informacije i da ćemo biti potpuno spremni za meč. Važno je da od prvog minuta budemo pravi, nametnemo naš ritam i na terenu sprovedemo sve ono što se dogovorimo u svlačionici. Poštujemo protivnika, ali verujemo u naše mogućnosti i učinićemo sve da dođemo do željenog rezultata - rekao je Kostov.

Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Imao je mladi fudbaler i poruku za navijače.

-Navijači su naša najveća snaga i neizostavna podrška na svakom koraku. Svesni smo koliko im Crvena zvezda znači i koliko truda ulažu kako bi bili uz nas, bez obzira na to gde igramo. Njihova pesma i energija sa tribina daju nam dodatnu snagu i motivaciju da uvek pružimo i više od maksimuma. Nadam se da ću ih već protiv Inter Eskaldesa obradovati novim golom, ali je najvažnije da zajedno posle utakmice proslavimo još jednu pobedu na evropskoj sceni - poručio je Vasilije Kostov.

Ne propustiteFudbalMARKO MARIN OTVORIO KARTE! 161,9 MILIONA EVRA ZA PET GODINA: Zvezda mora da prodaje najbolje, ali postoji jedna stvar koju ne žrtvuje ni za milione!
Marko Marin
FudbalNEVEROVATNO! VREDNOST VASILIJA KOSTOVA SKOČILA 40 ODSTO OD POČETKA GODINE: Na Marakani letos doneli pravu odluku! Evo, koliko sada vredi!?
vasilije kostov nemanja nikolic (10).jpg
FudbalBRAVO, MAJSTORE! Kostov pokazao raskošni svetski talenat: Zvezdin biser postigao najlepši gol kola u Ligi konferencija! (VIDEO)
zvezda-viktoria--32083.JPG
FudbalKOSTOV PROGOVORIO IZ SRCA: "Kada adrenalin pukne, ništa ne osećam"!
zvezda-kopenhagen-98260.JPG
FudbalNA MARAKANI DUGO NIJE VIĐEN LEPŠI GOL! Vasilije Kostov majstorijom oduševio sve! Pogledajte golčinu kojom je Zvezda povela protiv Kopenhagena! VIDEO
zvezda-kopenhagen-98259.JPG