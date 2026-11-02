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Mladi Vasilije Kostov je izneo očekivanja, ali i uputio poruku zvezdašima pred meč trećeg kola Lige konferencije, koji će crveno-beli odigrati u četvrtak od 18 sati i 45 minuta na stadionu “Rajko Mitić” protiv Inter Eskaldesa.

-Pred nama je novi evropski izazov kojem pristupamo maksimalno ozbiljno, sa velikom motivacijom i jasnim ciljem. Znamo šta se očekuje od Crvene zvezde, u svaki meč ulazimo sa ambicijom da pružimo maksimum i ostvarimo pobedu. Verujem da ćemo od stručnog štaba kao i uvek dobiti sve potrebne informacije i da ćemo biti potpuno spremni za meč. Važno je da od prvog minuta budemo pravi, nametnemo naš ritam i na terenu sprovedemo sve ono što se dogovorimo u svlačionici. Poštujemo protivnika, ali verujemo u naše mogućnosti i učinićemo sve da dođemo do željenog rezultata - rekao je Kostov.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Imao je mladi fudbaler i poruku za navijače.