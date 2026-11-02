Ekipe Elektroprivrede Srbije (EPS) nalaze se na stadionu Čair, gde rade na otklanjanju problema sa snabdevanjem električnom energijom
Fudbal
POMRAČENJE U NIŠU: Kasni početak meča Radnički - Železničar
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Utakmica 14. kola Super lige Srbije između Radničkog i Železničara, neće početi u predviđenih 18 časova.
Razlog odlaganja početka je nestanak struje na stadionu "Čair" u Nišu.
Stadion Čair Foto: FK Železničar
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Ekipe Elektroprivrede Srbije (EPS) nalaze se na stadionu Čair, gde rade na otklanjanju problema sa snabdevanjem električnom energijom. Kada se problem reši, igrači će moći da počnu utakmicu.
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