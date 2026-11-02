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Utakmica druge španske lige između Tenerifa i Andore prekinuta je u 97. minutu posle jezive povrede koju je zadobio napadač domaće ekipe Hesus de Migel.

De Migel je u sedmom od osam minuta nadoknade zadobio udarac kolenom u glavu od strane golmana Andore Hesusa Ovona.

Sudija je, zbog ozbiljnosti povrede, doneo odluku da se ne odigra još jedan minut, već da se utakmica prekine.

De Migel je kolima hitne pomoći prebačen u bolnicu. Španski mediji su izvestili da je doživeo srčani udar posle snažnog udarca.

Lekari su u kolima hitne pomoći izveli reanimaciju i vratili mu puls.

"Igrač Tenerifa Hesus de Migel je primljen na odeljenje intenzivne nege Univerzitetske bolnice "Nuestra senjora". Njegovo stanje je stabilno uprkos težini povrede", navodi se u saopštenju bolnice.

Mediji dodaju da je fudbaler i dalje bez svesti, ali da samostalno diše.