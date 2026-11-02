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Fudbaleri Radnika iz Surdulice pobedili su večeras u Lučanima domaću Mladost 1:0, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

Jedini gol postigao je Uroš Lazić u 84. minutu.

Radnik je ostvario petu pobedu u ligi i ima 20 bodova na šestom mestu na tabeli.

Mladost je u poslednje četiri utakmice bez pobede, a posle četvrtog poraza zauzima osmo mesto sa 18 bodova.

U sledećem kolu Radnik će dočekati OFK Beograd, a Mladost će igrati u Novom Pazaru.

Večeras je u Nišu trebalo da igraju Radnički i Železničar, ali je utakmica odložena zbog kvara na elektro mreži. Taj duel biće odigran 25. novembra.