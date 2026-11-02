POKER VIOLE U SASUOLU: Fudbaleri Fjorentine pobedili Sasuolo u Seriji A
Fudbaleri Fjorentine pobedili su na gostujućem terenu Sasuolo 4:2, u utakmici 10. kola Serije A.
Sasuolo je poveo golom koji je Arman Lorjante postigao u 25. minutu, a Fjorentina je preokrenula golovima Matea Pelegrinija u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena i Alijua Nžijea u 50. minutu.
Domaći su izjednačili u 65. minutu drugim golom na utakmici Lorjantea, posle dodavanja Nemanje Matića, a novo vođstvo ekipi iz Firence doneo je Franko Mastantuono u 79. minutu.
Konačan rezultat postavio je Viktor Valdepenas u trećem minutu nadoknade vremena.
Obe ekipe imaju po osam bodova. Fjorentina je prekinula niz od pet utakmica bez pobede i 15. je na tabeli.
Sasuolo je u poslednjih šest utakmica bez pobede, a posle četvrtog uzastopnog poraza zauzima 16. mesto.
U sledećem kolu Fjorentina će dočekati Juventus, a Sasuolo će igrati na gostujućem terenu protiv Rome.