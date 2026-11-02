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Fudbaleri Fjorentine pobedili su na gostujućem terenu Sasuolo 4:2, u utakmici 10. kola Serije A.

1/19 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Sasuolo je poveo golom koji je Arman Lorjante postigao u 25. minutu, a Fjorentina je preokrenula golovima Matea Pelegrinija u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena i Alijua Nžijea u 50. minutu.

Domaći su izjednačili u 65. minutu drugim golom na utakmici Lorjantea, posle dodavanja Nemanje Matića, a novo vođstvo ekipi iz Firence doneo je Franko Mastantuono u 79. minutu.

Konačan rezultat postavio je Viktor Valdepenas u trećem minutu nadoknade vremena.

Obe ekipe imaju po osam bodova. Fjorentina je prekinula niz od pet utakmica bez pobede i 15. je na tabeli.

Sasuolo je u poslednjih šest utakmica bez pobede, a posle četvrtog uzastopnog poraza zauzima 16. mesto.

U sledećem kolu Fjorentina će dočekati Juventus, a Sasuolo će igrati na gostujućem terenu protiv Rome.