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FK Sloga Doboj je u saopštenju naveo da su rukovodstvo kluba i dosadašnji glavni trener Perica Ognjenović postigli dogovor o sporazumnom prekidu saradnje.

Klub se zahvalio Ognjenoviću na dosadašnjem radu, profesionalnom odnosu i angažovanju i poželeo mu mnogo uspeha u nastavku trenerske karijere..

Sloga je najavila da će se u narednom periodu fokusirati na prevazilaženje rezultatske krize, stabilizaciju tima, i stvaranje boljih uslova za postizanje uspešnijih rezultata u ostatku prvenstva.

Zanimljivo da je pre samo deset dana rukovodstvo kluba izdalo javno saopštenje u kojem je izrazilo punu podršku Ognjenoviću.