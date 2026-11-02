Fudbalski klub Sloga iz Doboja i trener Perica Ognjenović sporazumno su raskinuli saradnju, saopštio je klub.
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FK Sloga Doboj je u saopštenju naveo da su rukovodstvo kluba i dosadašnji glavni trener Perica Ognjenović postigli dogovor o sporazumnom prekidu saradnje.
Klub se zahvalio Ognjenoviću na dosadašnjem radu, profesionalnom odnosu i angažovanju i poželeo mu mnogo uspeha u nastavku trenerske karijere..
Sloga je najavila da će se u narednom periodu fokusirati na prevazilaženje rezultatske krize, stabilizaciju tima, i stvaranje boljih uslova za postizanje uspešnijih rezultata u ostatku prvenstva.
Zanimljivo da je pre samo deset dana rukovodstvo kluba izdalo javno saopštenje u kojem je izrazilo punu podršku Ognjenoviću.
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