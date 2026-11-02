Srpskom reprezentativcu Andriji Živkoviću ističe ugovor na kraju sezone, a PAOK je napravio konkretne korake u vezi sa ostankom jednog od najboljih igrača poslednjih godina.
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SRPSKI REPREZENTATIVAC OSTAJE U SOLUNU: Živković u PAOK-u do kraja karijere?
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Naime prema pisanju grčkih medija sav fokus uprave crno-belih iz Soluna preusmeren je na slučaj srpskog reprezentativnog krila.
Andrija Živković na utakmici protiv Lila Foto: Jean-Francois Badias/AP
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Namera PAOK-a je potpuno jasna: žele da zadrže Živkovića na Tumbi nudeći mu trogodišnji ugovor, čime mu se otvara perspektiva da upravo u Solunu završi igračku karijeru.
PAOK nudi Živkoviću višegodišnji zagarantovani ugovor uz značajna finansijska primanja kako bi dobio konačno „da”.
Isti izvor navodi da se u Solunu očekuje i otac srpskog fudbalera, radi preciziranja završnih detalja, a koji zastupa Andriju i ima mogućnost direktnog dijaloga sa većinskim vlasnikom kluba.
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