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Naime prema pisanju grčkih medija sav fokus uprave crno-belih iz Soluna preusmeren je na slučaj srpskog reprezentativnog krila.

Andrija Živković na utakmici protiv Lila Foto: Jean-Francois Badias/AP

Namera PAOK-a je potpuno jasna: žele da zadrže Živkovića na Tumbi nudeći mu trogodišnji ugovor, čime mu se otvara perspektiva da upravo u Solunu završi igračku karijeru.

PAOK nudi Živkoviću višegodišnji zagarantovani ugovor uz značajna finansijska primanja kako bi dobio konačno „da”.

Isti izvor navodi da se u Solunu očekuje i otac srpskog fudbalera, radi preciziranja završnih detalja, a koji zastupa Andriju i ima mogućnost direktnog dijaloga sa većinskim vlasnikom kluba.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir