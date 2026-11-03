Futsaleri Novog Pazara i Crvene zvezde odigrali su jako zanimljiv meč...
Fudbal
GOSTOVANJE CRVENE ZVEZDE U NOVOM PAZARU! Praznik, meč za pamćenje, drama... Snimak koji pokazuje šta se sve dešavalo! (VIDEO)
- Futsaleri Crvene zvezde pobedili su Novi Pazar u gostima sa 3:2, u dinamičnom i zanimljivom meču.
- Utakmica je donela i jedan evrogol, a ekipa Sveta malog fudbala zabeležila je detalje sa gostovanja.
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Futsaleri Crvene zvezde gostovali su u Novom Pazaru i slavili su sa 3:2.
Meč je bio dinamičan, veoma zanimljiv, viđen je i jedan evrogol, a detalje sa same utakmice možete pronaći na sledećem linku:
Ekipa Sveta malog fudbala bila je sa ekipom Zvezde na ovom gostovanju, a šta je sve zabeležila pogledajte u sledećem snimku...
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