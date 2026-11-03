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Futsaleri Crvene zvezde gostovali su u Novom Pazaru i slavili su sa 3:2.

Meč je bio dinamičan, veoma zanimljiv, viđen je i jedan evrogol, a detalje sa same utakmice možete pronaći na sledećem linku:

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Ekipa Sveta malog fudbala bila je sa ekipom Zvezde na ovom gostovanju, a šta je sve zabeležila pogledajte u sledećem snimku...

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BONUS VIDEO:

01:51
Futsal klub Crvena zvezda predstavio Željka Arsića Izvor: KMF Crvena zvezda