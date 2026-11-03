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Fudbalski klub Partizan nedavno je započeo radove na izgradnji internata i unapređenju svoje Omladinske škole, a crno-beli su sada dobili i značajnu finansijsku podršku za realizaciju ovog projekta.

Ugledni srpski biznismen Milija Babović donirao je sredstva za izgradnju Partizanove akademije, pruživši podršku klubu za koji je svojevremeno nastupao i njegov sin Stefan.

1/4 Vidi galeriju Milija Babović Foto: Dado Đilas, Starsport©

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Partizan izražava zahvalnost Miliji Baboviću, koji je donacijom od 50.000 evra podržao izgradnju Partizanove akademije, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata kluba. Posebno želimo da istaknemo da ovo nije prvi put da gospodin Babović pomaže svom voljenom klubu. Partizanova akademija jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata kluba, čijom će realizacijom biti obezbeđeni znatno bolji uslovi za život, školovanje i sportski razvoj mladih fudbalera.

- Radovi su nedavno počeli, a prva faza projekta obuhvata uređenje 14 dvokrevetnih i trokrevetnih soba, kao i zajedničkih prostorija namenjenih odmoru i druženju mladih fudbalera, uključujući sadržaje poput bilijara i stonog tenisa. U drugoj fazi, čiji je završetak planiran do leta 2027. godine, predviđeno je uređenje još tri trokrevetna apartmana, spa centra za oporavak sportista i teretane. Podsećamo da je predsednik FK Partizan Rasim Ljajić, nakon početka radova, pozvao sve partizanovce koji su u mogućnosti da pomognu realizaciju ovog projekta. Pored novčanih donacija, pomoć je moguća i kroz obezbeđivanje građevinskog materijala, nameštaja, opreme i drugih sredstava potrebnih za završetak i opremanje akademije.

- FK Partizan još jednom zahvaljuje Miliji Baboviću na velikodušnoj donaciji i dugogodišnjoj podršci klubu, uz nadu da će njegov primer podstaći i druge partizanovce da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu izgradnju akademije - naveli su iz Humske.

Podsetimo, pripadnici "UKP-a", prema pisanju Nova.rs, uleteli su u Humsku u utorak - razlog je transfer Filipa Stevanovića u Mančester siti 2021. godine.

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