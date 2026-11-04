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Prednost Liverpulu doneo je Trej Nioni golom 25. minutu, a izjednačenje Fenerbahčeu Mejson Grinvud pogotkom četiri minuta kasnije.

Vođstvo Liverpulu vratio je Aleksander Isak golom u 69. minutu, a izjednačenje Fenerbahčeu Arči Braun ponovo pogotkom četiri minuta kasnije.

Fenerbahče - Liverpul Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia

Pobedonosan gol za Fenerbahče postigao je Vedat Murići u 79. minutu.

Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:

Fenerbahče zauzima 19. mesto na tabeli sa pet bodova, dok je Liverpul peti sa devet bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Fenerbahče u Londonu protiv Šahjor Donjecka, a Liverpul protiv Klub Briža.

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Kiks Virdžila Van Dajka na Liverpul Viljareal u Ligi šampiona Izvor: Viaplay/Screenshot