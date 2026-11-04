Fenerbahče je na svom terenu u Istanbulu pobedio Liverpul 3:2, i prekinuo njegov niz od tri uzastopna trijumfa u Ligi šampiona.
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Prednost Liverpulu doneo je Trej Nioni golom 25. minutu, a izjednačenje Fenerbahčeu Mejson Grinvud pogotkom četiri minuta kasnije.
Vođstvo Liverpulu vratio je Aleksander Isak golom u 69. minutu, a izjednačenje Fenerbahčeu Arči Braun ponovo pogotkom četiri minuta kasnije.
Fenerbahče - Liverpul Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia
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Pobedonosan gol za Fenerbahče postigao je Vedat Murići u 79. minutu.
Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
Fenerbahče zauzima 19. mesto na tabeli sa pet bodova, dok je Liverpul peti sa devet bodova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Fenerbahče u Londonu protiv Šahjor Donjecka, a Liverpul protiv Klub Briža.
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