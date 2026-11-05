Slušaj vest

Srpski napadač Aleksandar Mitrović upisao se u strelce prvi put u takmičarskom meču još od aprila, prekinuvši golgeterski post koji je trajao skoro sedam meseci. Njegov prethodni pogodak datira još od 21. aprila, kada je u dresu Al Hilala zatresao mrežu protiv Al Aina u polufinalu azijske Lige šampiona.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Mitrović u dresu Al Rajana Foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Noushad Variyattiyakkal / Zuma Press / Profimedia, NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji golgeter u istoriji nacionalnog tima sada je doneo vođstvo novom klubu, katarskom Al Rajanu, u trijumfu nad omanskom Al Nahdom rezultatom 2:0 u okviru četvrtog kola Azijske Lige šampiona 2.

U takmičenju koje predstavlja azijski ekvivalent evropske Lige Evrope, Mitrović je mrežu zatresao u 78. minutu. Rožer Gedeš ga je pravovremenim dodavanjem izbacio u prostor, a srpski špic je pogodio za 1:0. Asistent kod vodećeg pogotka potom je u 86. minutu i sam savladao golmana rivala i postavio konačan rezultat utakmice.

Gol Mitrovića možete videti na sledećem linku:

Iza Mitrovića je duga pauza uzrokovana povredom, ali uspešan oporavak doneo mu je i povratak među reprezentativce Srbije za predstojeće duele Lige nacija protiv Nemačke i Grčke (13. i 16. novembra). Protiv Al Nahde je upisao svoj šesti nastup u dresu Al Rajana ove sezone, tek drugi u startnoj postavi i prvi u kom je na terenu proveo svih 90 minuta.

Ovim trijumfom Al Rajan je praktično osigurao plasman u nokaut fazu. Grupu predvodi Al Tavon sa deset bodova, katarski tim je drugi sa devet, dok su na začelju Al Faisali Aman sa tri i Al Nahda sa jednim osvojenim bodom.

BONUS VIDEO: